”Kokoukset palaavat vielä Helsinkiin” – aikansa legendaarista yökerhoa Scandic ei enää uudistettuun Hesperiaan avannut

Jaana Kankaanpää

Crowne Plaza Helsinki - Hesperia sijaitsee Helsingin Töölössä Mannerheimintiellä. Hotelli avautui maanantain noin vuoden kestäneen perusteellisen remontin jälkeen.

Korona koettelee hotelliketjua, mutta Pohjoismaiden suurimman hotelliketjun usko tulevaan ei horju. Scandic Hotels remontoi vuoden verran kokous- ja kongressihotellina tunnetun Crowne Plaza Helsingin ja avasi sen maanantaina perinteisellä Hesperia-nimellään:

”Vanha klassinen Hesperia-nimi otettiin takaisin jo, kun Restelin kanssa tehty hotellikauppa toteutui (2017). Crowne Plazasta teimme jatkosopimuksen vuokranantajan kanssa, ja hotelli päätettiin remontoida”, kertoo Scandic Hotels Oy:n toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Vuonna 1972 valmistunut Hesperia Töölön Mannerheimintiellä on toiminut Etyk-hotellina, nähnyt vieraita ja elämää jo puoli vuosisataa. Hotelli oli tunnettu yökerhostaan – ja legendaarisena sen muistaa nuoruusvuosiltaan myös Käyhkö.

Yökerhoa ei mittavassa peruskorjauksessa kuitenkaan rakennettu ja avattu uudestaan.

”Asiakaskäyttäytyminen on tänään erilaista. Yökerhon sijasta hotelliasiakas haluaa ennemmin tietää, milloin aamiainen on tarjolla”, Käyhkö vertaa aikakausia.

Crowne Plaza Hesperian suositun yökerhon paikalla on viime vuosien aikana toiminut kuntosali.

Jaana Kankaanpää

Hotelliaulan työtilojen valaisimet on suunnitellut Vertti Kivi, joka toimistoineen vastasi hotelliuudistuksen suunnittelusta.

Hesperia keskittyy jatkossakin kokous- ja kongressiasiakkaisiin. Hotellin kokoontumis- ja kokoustilat ovat mittavat: pienemmistä ball roomeista aina 400–500 hengen kokoustiloihin.

Käyhkö luottaa siihen, että kokoukset ja kongressit palaavat vielä Helsinkiin.

”Uskomme siihen. Ei meillä ole paljon vaihtoehtoja. Kokoukset ja kongressit palaavat jahka tästä koronasta jokin päivä selvitään. Tiloja ei ole muunnettu johonkin muuhun käyttöön.”

Tilaisuuksia ja kokouksia on siirretty Hesperiankin osalta. Käyhkö kertoo toiveikkuudesta, että ”vuodesta 2021 eteenpäin tilanne vähitellen avautuisi”.

Kristallipalloa ei hotellipomollakaan ole. Matkustusrajoitusten pitäisi poistua ensin Euroopan laajuisesti. Finnairkin lentää vasta murto-osan normaalista liikenteestään. Voi yhä kestää ennen kuin kokoontuminen on ok. STM:n ja THL:n uudet rajoitukset ravintoloiden aukioloaikoihin tulevat voimaan lokakuussa.

Kahdessa osassa aikanaan rakennetussa hotellissa peruskorjaus ulottui lvi-puolelle ja putkistojen uusimiseen, osassa päästiin helpommalla. Mittava remontti, aulatiloista lähtien.

Uudistuksen suunnitteli Vertti Kivi, Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co.

Remontin hintaa Käyhkö ei kommentoi. Myös kiinteistön omistava Capman Real Estate -rahasto osallistui kustannuksiin.

Jaana Kankaanpää

Scandic Hotels luottaa, että kokoukset ja kokousvieraat vielä palaavat Helsinkiin. Tapahtuisiko se jo ensi vuonna?

Uudistetun hotellin pitäisi uudistettuna kestää aikaa ja trendejä neljännesvuosisata eteenpäin.

Hotellissa on 349 huonetta . Myös keittiötilat on uusittu. Käyhkö kehuu uusinta ruuanvalmistustekniikkaa ohjelmoitavine uuneineen. Lähiruokaa, luomua ja superfoodia marjajauheista on tarjolla Scandicin aamiaispöydissä asiakkaiden erikoisruokavaliot huomioiden.

Entä hotellin pekoniaamiainen, vieläkö sitä tarjotaan?

”Ei pekonia voi aamiaiselta poistaa!”, Käyhkö kauhistuu.

Asiakas saa haluamansa. Terveellisyys on kasvava trendi. Pekoniaamiainen on Käyhkön sanoin ”sympaattista”.

Lue myös:

Scandic Hotels Oy: Kysynnän puute voi sulkea hotelleja uudelleen

Iglukylät tyhjenivät ja yrittäjät odottavat kauhuissaan talvea – "Sitä ihmettelen, että valtio on panostanut Lappiin satoja miljoonia ja nyt niitä ollaan heittämässä Kankkulan kaivoon”

Matkailu supistuu 40 prosenttia – kotimaan matkailu ei korvaa ulkomaisten vähentymistä, peruskysyntää rokottaa työmatkailun raju vähentyminen

Jaana Kankaanpää

Hotellin keittiö tarjoilee lähiruokaa ja valmistaa muun muassa hillot itse.