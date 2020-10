EK perää 750 miljoonan euron hintaista arvonlisäveron alennusta palvelualojen tueksi

Palvelualojen liikevaihto laski touko-heinäkuussa yli 14 prosenttia, kun kauppa lasketaan pois. Ravintoloissa, hotelleissa, kuljetuksissa sekä taide-, viihde- ja virkistysaloilla lasku on ollut vielä suurempaa.

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Matkailu- ja ravintolapalvelualan etujärjestö MaRa tukee EK:n ehdotusta ja toivoo hallituksen valmistelevan tarvittavat lainsäädäntömuutokset pikaisesti.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK vetoaa hallitukseen, että se auttaisi palvelualoja alentamalla arvonlisäveroa määräaikaisesti. EK:n mielestä 10 prosentin arvonlisäverokanta pitäisi alentaa ensi vuoden ajaksi viiteen prosenttiin, samoin ravintoloita koskeva 14 prosentin kanta.

Tilapäinen alennus tulisi EK:n mukaan maksamaan noin 750 miljoonaa euroa.

"Koronakriisi on romuttanut monien palveluyritysten kysynnän. Hallitus on rajoittanut määräyksillään monien toimialojen toimintaa ja sen myötä tilanne on edelleen pahenemassa. Uhkana ovat konkurssit ja massiiviset työpaikkojen menetykset", EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies varoitti tiedotteessa.

Häkämiehen mukaan alennus pelastaisi työpaikkoja ja tukisi palvelujen kysyntää.

"Pelkästään matkailu- ja ravintola-ala sekä henkilökuljetukset työllistävät 140 000 työntekijää. Hallituksen on reagoitava palveluyrittäjien ja -työntekijöiden hätään mittaluokaltaan merkittävillä toimilla. Aikaa ei ole hukattavaksi", Häkämies vetosi.

EK huomauttaa, että muun muassa Belgia, Itävalta ja Norja ovat tukeneet kriisialoja alentamalla arvonlisäveroja. Alennukset ovat olleet 5–8 prosenttiyksikköä. Lisäksi Britannia laskee ravintoloiden alv-kantaa 20 prosentista viiteen prosenttiin.

"Yrityksiltä on rahat lopussa ja tulevaisuus on pelottava, kun koronakriisi vaikuttaa erittäin negatiivisesti alan palvelujen kysyntään ainakin ensi syksyyn asti. Myös alan työntekijöiden asema on erittäin vaikea", MaRa toteaa tiedotteessa.