Matkailuyrittäjä irtisanoo ja vie firman talven yli yksin – Lapissa valmistaudutaan talveen ilman ulkomaisia asiakkaita Talous Aimo Vainio Yrittäjä J-P Mikkolalle talvi on paluu yrityksen alkuvuosiin. ”Yrittäjä yksin töissä, ei se mitään uutta ole. Eikä sen kummempaa.”

Matkailuyrittäjä Jukka-Pekka Mikkola muistuttaa, että Lapissa on vasta rakennettu matkailuinfraa. Eurot on investoitu firmaan, eikä säästössä ole rahaa. ”Joka ainoa euro on investoitu. Niin minäkin olen tehnyt.” Taustalla tänä talvena vähälle käytölle jäävät kymmenet kelkat.