Paljuhysteria iski nyt myös britteihin ja saksalaisiin – maailman suurimpiin paljunvalmistajiin lukeutuva Kirami lisää pökköä pesään

Kirami Oy

Kari Suutarinen (vas.) ja Mika Latvanen ovat rakentaneet FinVision-saunoja erillisessä Sauna Factoryssa jo marraskuusta 2020.

Koronapandemian pakottama kotoilu on innostanut suomalaisten lisäksi myös keskieurooppalaisia pihakylpemiseen.

Suomalainen Kirami Oy vie maailmalle jo yli 40 prosenttia paljuistaan. Uudeksi vientimenestykseksi on osoittautunut Kirami FinVision -sauna, jota myydään erityisesti Saksaan, kertoo yritys tiedotteessaan.

Kiramin uusi sivutoimipiste, Sauna Factory, perustettiin varmistamaan, että suureen kysyntään pystytään vastaamaan. Kirami juhlii tänä vuonna 20-vuotistaivaltaan erityisen positiivisissa vientinäkymissä.

Paljunvalmistaja Kiramin tehtaalla Sastamalassa on tuotanto toiminut täysteholla viime keväästä asti. Paljujen ja FinVision-moduulisaunan kysyntä on niin vilkasta, että entisten tuotantotilojen ja alihankkijoiden kapasiteetti ei enää riittänyt.

Marraskuussa 2020 Kirami avasi Sauna Factoryn, joka keskittyy valmistamaan FinVision-saunaa sekä kahta kysyttyä kylpytynnyriä, Premium Grandy XL -minipoolia sekä Original Tiny -paljua. Muiden tuotteiden tuotanto säilyy entisissä tiloissa.

FinVision-sauna tuli markkinoille vuosi sitten, ja pääosa sen valmistuksesta tehtiin talon ulkopuolella. Sauna on lyönyt läpi erityisesti Keski-Euroopassa ja Brittein saarilla.

"Saunalla on menekkiä niin paljon, että lisäsimme tuotantotilojamme 500 neliön verran ostamalla hallitilaa tehtaamme läheltä. Alihankkijamme työstää osat ja pintakäsittelee ne, me hoidamme Sauna Factoryssa kaiken muun. Sauna Factorysta saamme uuden FinVision-saunan maailmalle kolmen päivän välein, joten toimitusaikamme lyhenevät", kertoo Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen.

Sauna Factoryssa työskentelee tällä hetkellä yrityksen nykyistä henkilökuntaa, mutta uusien ammattilaisten rekrytointi käynnistyy keväällä. Sivutoimipiste tulee työllistämään 5–6 henkilöä. Investoinnin arvo on noin 150 000 euroa.

Kiramissa on jo vuosia tehty määrätietoista työtä viennin eteen, ja nyt työ kantaa hedelmää.

"Olemme vierailleet ahkerasti kansainvälisillä messuilla ja kasvattaneet jälleenmyyjäverkostoamme maailmalla. Laajan verkostomme ansiosta tuotteillamme on ollut runsaasti näkyvyyttä, kiinnostus niitä kohtaan on kasvanut ja myynti on lähtenyt kasvamaan orgaanisesti", Rantanen sanoo.

Kansainvälisen kysynnän kasvuun on osaltaan vaikuttanut myös koronapandemia, joka on saanut ihmiset viettämään enemmän aikaa kotioloissa ja panostamaan siellä viihtymiseen.

FinVision-saunaa ei ole vielä lainkaan markkinoitu Suomessa, sillä kaikki, mitä on ehditty valmistaa, on mennyt vientiin. Suurin vientimaa on Saksa.

"Suomalaiset tuotteet kiinnostavat saksalaisia, ja meillä on siellä eniten mallikappaleita esillä, mikä varmasti edistää myyntiä. Pihasaunamme rustiikki ilme puhuttelee, sillä se on jotain aivan muuta kuin perinteinen tynnyrisauna, johon keskieurooppalaiset ovat tottuneet. Lisäksi FinVision-sauna toimitetaan valmiiksi koottuna, mikä on asiakkaalle helppoa", kertoo Taina Hujo-Oittinen Kiramin viennistä.

Original Tiny -paljun tilanne oli sama kuin FinVision-saunan: kysyntä räjähti niin, että senkin valmistus siirrettiin Sauna Factoryyn. Myös Premium Grandy XL -minipoolin suosio on noussut tasaisesti ilman markkinointia.

Vuonna 2021 Kiramille tulee jo 20 vuotta täyteen. Mika Rantanen kuvailee ajan menneen nopeasti.

"Nyt tuntuu todella hyvältä. Olemme edelleen hengissä, ja kasvua on tullut lähes joka vuosi. Aloittaessa ei vielä uskaltanut ajatella, että joskus olisimme maailman suurin paljuvalmistaja, mutta jo vuonna 2006 se alkoi tuntua mahdolliselta."

Yritys ei nykyisessä maailmantilanteessa aio näyttävästi juhlistaa merkkivuottaan, mutta aikoo sen sijaan juhlavuoden kunniaksi muistaa jälleenmyyjiään ja työntekijöitään.

Lue myös:

Palju toi monille kaivattua luksusta korona-arkeen – kylpytynnyreitä on myyty, vuokrattu ja viety ulkomaille ennätysmäärin

Poikaporukan saunaillan päähänpistosta sikisi kelpo yritysidea – nyt Luovan kylällä syntyy paljuja

Kari Salonen

Uusi Sauna Factory perustettiin vastaamaan sastamalaisyrityksen suureen FinVision-saunojen kysyntään. Jouni Nieminen kokosi paljuyksikköä viime heinäkuussa.