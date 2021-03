Koronapandemia ei ole heikentänyt Suomen finanssisektorin kannattavuutta – taloutta leimaa kuitenkin poikkeuksellinen epävarmuus

Koronapandemian pitkittyminen lisää riskejä, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen arvioi. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Suomen finanssisektori säilyi vakavaraisena vuonna 2020, kertoo Finanssivalvonta.

Koronapandemia ja sen pitkittyminen eivät ole merkittävästi heikentäneet Suomen finanssisektorin kannattavuutta. Talouden näkymiin ja rakenteisiin liittyy kuitenkin sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä aiempaa suurempaa epävarmuutta.

Koronapandemian pitkittyminen lisää riskejä, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen arvioi. Hän sanoi Finanssivalvonnan tiedotustilaisuudessa, että taloutta leimaa poikkeuksellisen suuri epävarmuus ja ennusteisiin kohdistuu suuri määrä epävarmuutta. Asiaan vaikuttavat niin koronamutaatioiden kuin rokotusten määrä.

"Yhteiskunta on tukenut yrityksiä monin tavoin pandemian aikana. Koronapandemian pitkittymisen aiheuttamat maksuvaikeudet yrityksille kasvattavat kuitenkin riskejä luottotappioiden realisoitumisesta", Tuominen sanoi.

Tuomisen mukaan suomalaisen finanssisektorin vakavaraisuus antaa kuitenkin puskuria näiden riskien kohtaamiseen.

Suomen pankkisektorin tilanne on pysynyt vahvana koronapandemian aiheuttamasta talouden epävarmuudesta huolimatta, kertoo Finanssivalvonta.

Koronapandemian aiheuttama talouden taantuma ei ole kääntänyt ongelmaluottojen kokonaismäärää merkittävään kasvuun, mutta luottokannan laadussa ja kehityksessä on huomattavia eroja eri yritystoimialojen välillä.

Ongelmaluotot kasvavat ja luottotappiot realisoituvat tyypillisesti viiveellä suhteessa talouden taantumiin.

Pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen luottoriskien kohoamisesta on jo viitteitä. Tukitoimet ovat painottuneet näille toimialoille. Tukitoimien päättyminen lisää riskiä ongelmaluottojen määrän kasvusta.

Finanssivalvonta myös toteaa, että useilla vahinkovakuutusyhtiöllä on ollut puutteita lakisääteisten vakuutusten, kuten liikennevakuutusten sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten korvauskäsittelyssä. Puutteita on ollut etenkin käsittelyaikojen noudattamisessa. Eduskunnan oikeusasiamies on saanut useita kanteluita asiasta.

Finanssivalvonnan Tuomisen mukaan laiminlyönnit osoittavat heikkouksia muun muassa sisäisessä valvonnassa ja hallinnossa.

"Finanssivalvonta on ryhtynyt asiassa valvonnallisiin toimiin", hän sanoi.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta vahvistivat sekä sijoitustoiminnan positiivinen tulos että vakuutusliiketoiminnan kannattavuuden parantuminen. Kaikkien sijoituslajien tuotot kääntyivät positiivisiksi viimeisellä vuosineljänneksellä. Vakuutusliiketoiminnan kannattavuutta paransi korvauskulujen lasku. Korvauskulut laskivat erityisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa, joihin pandemian hillitsemistoimenpiteet ja talouden aktiviteettien väheneminen vaikuttivat eniten.