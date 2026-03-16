Lämmöllä-lehti: Miksi uusia öljykattiloita asennetaan edelleen? Taustalla yksi syyÖljylämmitystä käyttävissä pientaloissa laitteisto on usein pitkäikäinen, mutta kattilat ja polttimet uusitaan käyttöiän tullessa täyteen.
Öljylämmityksestä on viime vuosina puhuttu etupäässä luopumisen näkökulmasta. Lämmöllä-lehden kaksi tuoretta artikkelia kuitenkin osoittavat, että vanhoja öljykattiloita vaihdetaan edelleen uusiin. Näin tapahtuu siitäkin huolimatta tarjolla on ollut jopa 4 000 euron suuruinen valtion tuki öljylämmityksestä luopumiseen.
Taustalla vaikuttaa usein yksi syy. Öljylämmitykseen tottuneet nimittäin arvostavat lämmitysmuodon toimintavarmuutta, tehoa ja ennustettavuutta erityisesti kovilla pakkasilla.
Öljylämmitystä käyttävissä pientaloissa laitteisto on usein pitkäikäinen, mutta kattilat ja polttimet uusitaan käyttöiän tullessa täyteen.
Talvella lämmitysratkaisulta odotetaan ennen kaikkea varmaa toimintaa myös pitkien pakkasjaksojen aikana. Öljylämmityksessä energia voidaan varastoida omassa säiliössä, mikä lisää omakotitalojen energiaturvallisuutta.
