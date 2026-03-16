Maaliskuu ollut jopa poikkeuksellisen lämmin – viikko jatkuu lämpimänä Kuun kaksi ensimmäistä viikkoa ovat tilastojen mukaan olleet selvästi tavanomaista lämpimämpiä. Monin paikoin on ollut harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmintä. Myös tämä kuluva viikko on viimeisimpien ennusteiden mukaan lämmin.

Maaliskuu on ollut tavanomaista lämpimämpi ja lumet sulaneet vauhdilla. Kuva: Jaana Kankaanpää

Eevi Silvennoinen

Maaliskuun alkupuoli on ollut merkittävästi tavanomaista lämpimämpi. Maan eteläosassa maaliskuun alku on ollut usealla havaintoasemalla mittaushistorian lämpimin.

Kylmä ei ole ollut maan keski- ja pohjoisosassakaan, missä on monin paikoin ollut harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmintä. Ilmastotilastoista puhuttaessa sanoille harvinainen ja poikkeuksellinen on tarkka määritelmä. Harvinaisesta sääilmiöstä puhutaan, kun sen toistuvuus on 10–30 vuotta. Poikkeuksellinen sääilmiö taas esiintyy keskimäärin kerran 30 vuodessa tai harvemmin.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Myös tämä viikko on ennusteiden mukaan lämmin. Tiistai on maanantain tapaan hieman viileämpi päivä, kun lämpötila nousee ylimmillään noin +8 asteeseen ja Pohjois-Lapissa on pakkasta päivälläkin. Vaikka lämpötila laskeekin öisin ja aikaisin aamulla muutamaan asteeseen, viikon edetessä päivän ylin lämpötila voi nousta yli 10 asteen. Viikon edetessä myös pilvisyys vähenee ja kevätaurinko pääsee lämmittämään kunnolla.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

