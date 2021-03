Satoja Atrian lihakontteja jumissa Suezin kanavan jättiruuhkassa, HKScanilla ei yhtään – "Niin kauan kuin laivojen koneet käyvät, virtaa riittää"

Johannes Tervo

Atrialla on jumissa Suezin kanavalla parisataa kontillista sianlihaa.

Ruokatalo Atrialla on jumissa iso määrä sianlihaa Suezin kanavan jättiruuhkassa.

Ruuhka johtuu jättimäisen konttialuksen jumittumisesta kanavaan poikittain, minkä vuoksi kanavan kummassakin päässä seisoo yli 200 rahtialusta ja miljardien lastit. Irrotustyöt ovat käynnissä.

Atrialta on matkalla Kiinaan, Etelä-Koreaan ja Japaniin on matkalla yli 250 kontillista sianlihaa. Niistä 50 on pyörien päällä ja odottamassa lastauksia, mutta parisataa merellä, vientijohtaja Markku Hirvijärvi kertoo.

Kun Atrian kontteja on yhdessä rahtilaivassa keskimäärin noin kymmenen, Atrian tuotteita on 20 laivan kyydissä.

Vielä ei ole hätää, sillä suma on kestänyt vasta muutaman päivän.

"Ne ovat pakastekontteja ja varustamot ovat ilmoittaneet, että niin kauan kuin laivojen koneet käyvät, generaattorit tuottavat sähköä ja virtaa riittää. Kun laiva saadaan käännettyä, ei mene kauan, kun kaikki lähtevät jonossa liikkeelle", Hirvijärvi kertoo.

"Olemme saaneet buukata lastauksia viikolle 16 eli huhtikuun puoliväliin asti, joten satamillakin on sellainen fiilis, ettei kestä kauaa."



Haveri pistää miettimään vaihtoehtoisia kuljetuskeinoja. Atrialla on tuumailtu junaliikennettä, jota voisi käyttää kumpaankin suuntaan ja joka olisi vesitietä nopeampi.

"Laiva on ollut edullinen, kun siihen mahtuu paljon, mutta juna auttaisi jakamaan riskiä eikä tarvittaisi niin suuria varastoja kummassakaan päässä", Hirvijärvi puntaroi.

Juna sujahtaa Helsingin Vuosaaresta Kiinaan nopeimmillaan kahdessa viikossa. Sen sijaan laivamatka Shanghaihin vie ensin 45 päivää ja siitä lähtee possujen viimeinen matka Jangtse-jokea pitkin Pekingin kautta päätepiste Chonqingiin. Jokiristeily kestää 20 päivää, joten koko matka yhteensä 60 päivää eli pari kuukautta.



Soitto HKScanille tuotti huomattavasti lyhyemmän vastauksen: lihalastit eivät jumita kanavan kummassakaan päässä.

"Ei koske meitä", viestintäjohtaja Marja Siltala vastasi MT:lle perjantaina alkuillasta.

