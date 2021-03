Hotellien tilanne kurjistuu entisestään uusista rajoituksista, pääkaupunkiseudulla osa on jo sulkenut ovensa

Sanne Katainen

Hotellihuoneet uhkaavat jäädä tyhjiksi ainakin pääkaupunkiseudun ja Turun alueilla, jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan hotelliala on syvässä kriisissä ja hallituksen esitykset liikkumisrajoituksista syventävät kriisiä entisestään. "Koronakriisi ja rajut rajoitustoimet tulevat hävittämään yksityisiä pieniä hotelleja etenkin pienistä kunnista. Pk-yritykset ovat todella vaikeuksissa ja isotkin ovat – ne ovat tehneet kymmeniä miljoonia euroja tappiota koronan takia", Lappi huokaa.

Lapin mukaan pääsiäisen hotellivarausten tilanne näyttää siltä, että täyttä ei ole missään. Pääkaupunkiseudulla tilanne on erityisen huono ja osa hotelleista on kiinni.

Lappi ihmettelee hallituksen esitystä liikkumisrajoituksista, joiden mukaan rajoitusten alueilla hotelleihin eivät voisi majoittua edes rajoitusten alueella asuvat, saati muut, koska on rajattu, että voi olla vain oman rakennuksen piirissä ja mennä vain omalle mökille. Vuokramökillekään ei saisi mennä.

"Jos liikkumisrajoitukset tulisivat voimaan ennen pääsiäistä, sillä olisi erittäin kielteiset seuraukset hiihto- ja matkailukeskusten hotelleille ympäri Suomea."

Lapin mielestä näin tiukoille rajoituksille ei ole perusteita. "Minulla ei ole tiedossa yhtään hotelleista lähtenyttä tartuntaa. Jos näin rajuihin toimiin mennään, että hotelleja ei määrättäisi suljettavaksi, jolloin sulusta pitäisi maksaa korvausta, mutta käytännössä kyseessä on sulku, niin hotelleja kyllä sulkeutuu lisää. THL:n on kerrottava, kuinka paljon vahvistettuja tartuntoja on hotelleista, että eduskunta voisi arvioida tilannetta perustuslain näkökulmasta. Rajoituksiin pitäisi olla näyttöä."

Lapin mukaan hotelleihin on täysin turvallista mennä, kun vain noudattaa hygienia- ja turvallisuusohjeita. "Siitä ei ole kahta sanaa."

Nyt voimassa oleva ravintolasulku on jo verottanut hotellien asukasmäärää, koska ihmiset eivät liiku.

"Aina kun hallitus tai THL sanoo, että liikkumista pitäisi vähentää, alkaa tulla peruutuksia saman tien. Ihmiset ovat varovaisia"; Lappi tietää. Hän muistuttaa viime kesän tilanteesta, jolloin koronatilanne oli rauhallinen ja hotelleihin oli turvallista majoittua, mutta silti pääkaupunkiseudulla hotelleissa oli tyhjää.

Kun ravintolat ovat nyt kiinni, hotelleissa ei voi syödä edes aamiaista niiden ravintoloissa. Hotellit toimivat kahdella tavalla: aamiaistarvikkeet voi käydä keräämässä hotellin ravintolan noutopöydästä ja syödä omassa huoneessa, tai hotelli tekee aamiaiskassin valmiiksi ja se tuodaan huoneeseen tai asiakas hakee sen.

Muutkin hotelliasukkaiden ruokailut sujuvat noutoruokaperiaatteella ja omassa huoneessa. "Kun edes terassilla ei voi nauttia take away -ruokia", Lappi muistuttaa.

