Lumikaaos jatkuu Hollannissa: Satoja lentoja peruttu, heijastuu jo Suomeenkin Schiphol Hollannissa on yksi Euroopan vilkkaimmista lentokentistä.

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Matkustajat katsoivat tietoja lennoista Schipholin kansainvälisellä lentoasemalla Hollannissa sunnuntaina. LEHTIKUVA/AFP.

Uutiset | Liikenne STT

Lentoyhtiö Finnair on perunut maanantaina toistaiseksi yhden edestakaisen lennon Amsterdamiin Hollannin lumikaaoksen vuoksi. Lennon oli määrä lähteä Helsinki-Vantaalta aamukahdeksan jälkeen ja palata Suomeen ennen kello kolmea iltapäivällä.

Lisäksi Finnairin iltapäivän lento Amsterdamiin myöhästyy arviolta lähes neljä tuntia. Lennon pitäisi lähteä aikataulun mukaan kello neljän jälkeen, mutta arvioitu lähtöaika on siirretty iltakahdeksaan.

Hollannissa Amsterdamin läheisellä Schipholin kansainvälisellä lentoasemalla on peruttu satoja lentoja huonon sään vuoksi. Lentoyhtiö KLM ilmoittaa peruneensa maanantaina 300 lentoa.

KLM kertoo peruneensa perjantaista lähtien satoja lentoja vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi. Sunnuntaina yhtiö perui yli sata lentoa.

Schipholin lentokenttä varoittaa sivuillaan perumisista ja myöhästymisistä. Schiphol on yksi Euroopan vilkkaimmista lentokentistä.

Finnairin viestinnästä ei vastattu suoraan STT:lle, onko yhtiö varautunut perumaan useampia Amsterdamin-lentoja. Finnair kertoo seuraavansa tilannetta.

Finavian viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Euroopasta Helsinki-Vantaalle saapuva liikenne on ollut hieman myöhässä, ja myöhästymiset ovat painottuneet Luoteis-Euroopan lentokentille. Myöhästymisiä on ollut Liverpoolin ja Amsterdamin lentojen lisäksi myös Dublinista ja Pariisista saapuvilla lennoilla.

Maanantain lennoista on peruuntunut kourallinen. Näistä ainakin kaksi on Amsterdamin lentoja. Finavian viestinnästä painotetaan, että peruuntumisien syitä voi olla huonon sään lisäksi monia, kuten esimerkiksi tekninen vika lentokoneessa.

Talviset olosuhteet ovat aiheuttaneet häiriöitä liikenteeseen myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi Britanniassa Liverpoolin lentokentällä yksi kiitorata suljettiin maanantaina aamupäivällä, kertoo BBC. Britanniassa on suljettu myös satoja kouluja huonon sään vuoksi.

De Telegraaf -lehden mukaan sääolosuhteet ovat aiheuttaneet Hollannissa liikenteeseen laajoja häiriöitä. Junaliikenne on seisahduksissa muun muassa Amsterdamin alueella, ja tieliikenne on pahasti ruuhkautunut.

Lähes koko maahan on annettu varoituksia lumisateen ja liukkaan ajokelin vuoksi. Lumi ja liukkaat tiet ovat aiheuttaneet kymmeniä onnettomuuksia ja autohäiriöitä.

KLM:n mukaan talvisten sääolosuhteiden odotetaan jatkuvan Hollannissa myös tulevina päivinä.