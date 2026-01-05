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Juuri nyt | Eduskunnan päätöksellä porsaiden kirurginen kastraatio jatkuu
Tilaajalle | Seurattuani 40 vuotta taloutta haluan antaa yhden sijoitusvinkin, ja se tulee tässä