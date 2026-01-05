BBC: Lihottavien ruokien mainontaa rajoitetaan Isossa-Britanniassa Hampurilaisten, pizzojen ja karkkien mainontakiellolla pyritään hillitsemään lasten lihomista.

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Pikaruoan mainontakielto astui voimaan Isossa-Britanniassa. Kuva: Janiko Kemppi

Uutiset | Ruoka Katja Lamminen

Pizzan, makeisten, virvoitusjuomien ja muiden lihottavina pidettyjen ruokien mainostus verkossa kielletään Isossa-Britanniassa kokonaan. Televisiossa pikaruokia ja muita epäterveellisiä herkkuja ei saa mainostaa ennen iltayhdeksää.

Tavoitteena on hillitä lasten lihomista.

Ilmeisen epäterveellisten herkkujen lisäksi kielto kattaa joitakin makeutettuja aamiaismuroja, puuroja ja leipätuotteita. Kiellettyihin tuotteisiin on lisätty runsaasti sokeria tai suolaa tai ne sisältävät paljon tyydyttynyttä rasvaa.

Mainoskiellolla kannustetaan yrityksiä mainostamaan terveellisiä elintarvikkeita sekä kehittämään herkuista terveellisempiä versioita.

Kielto koskee vain mainoksia, joissa epäterveelliset elintarvikkeet näkyvät katsojille, joten pikaruokayritykset voivat yhä mainostaa pelkkää brändinimeään.

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