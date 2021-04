Olkiluoto 3:n reaktorikansi suljetaan seuraavaksi ja vedenkeitto alkaa

Tapani Karjanlahti / Teollisuude

Olkiluoto 3:n polttoaineniput on ladattu reaktorin paineastiaan.

Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -ydinreaktorin lataus valmistui aprillipäiväksi 1. huhtikuuta. Kaikki 241 polttoainenippua on nyt saatu siirrettyä ydinreaktoriin.

"Munat olivat korissa kiirastorstaina. Seuraavaksi käsillä on reaktorikannen sulkeminen", kertoo MT:lle Teollisuuden Voiman yhteiskuntasuhteista vastaava vanhempi asiantuntija Juha Poikola.

Olkiluoto 3:n polttoaine on ladattu paineastiaan, joka on jämäkkää tekoa. Astialla on painoa 400 henkilöauton verran, 526 000 kiloa. Huonekorkeutta padassa on runsaat 12 metriä.

Polttoaineen alkulataus tuottaa sähköenergiaa noin 30 terawattituntia. Vertailun vuoksi, vuotuinen sähkönkulutus on runsaat 80 terawattituntia. Normaalisti polttoaineniput riittävät noin neljän vuoden tuotantoon.

Koko ydinvoimalaitos on kuin iso painevesikattila. Reaktori kuumentaa vettä ja siitä syntyvä vesihöyry pyörittää vinhaa vauhtia turbiinia ja edelleen generaattoria, jonka avulla sähkö verkkoon tuotetaan. Säännölliseen sähköntuotantoon Eurajoen Olkiluodon uusi ydinvoimala kytketään aikataulun mukaan helmikuussa 2022.

Kun kansi on saatu suljettua, alkaa ydinvoimalan kahdeksan viikkoa kestävä testaus. Kuumavesitesti on testisarjan ensimmäisiä. Siinä suurta vesimäärää kierrätetään painevesireaktorin primääripiirissä.

Testausta on suorittamassa yhteensä 1 600 voimalatoimittajien Arevan ja Siemensin henkilöä. Päälle tulee TVO:n oma henkilöstö sekä säteilyturvakeskuksen Stukin paikalliset tarkastajat.

1600 megawatin tehoinen voimala tuottaa toimiessaan Teollisuuden Voiman Olkiluodon kahden muun yksikön kanssa yhteensä 30 prosenttia Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta.

Fortumin Loviisan ydinvoimalan tuotanto yhteen laskien ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousee 40 prosenttiin.

Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko ja miljardien eurojen investointi Eurajoella on vihdoin valmis, vaikkakin yli vuosikymmenen aikataulustaan perässä.

Lue aiheesta lisää:

Olkiluoto 3:n valmistuminen avasi ydinvoimalainsinöörien riemun some-viesteissä: "Voi vitsit!" "Maailma on valmis!" "Sitten sata vuotta sähköä kansalle!"

Tapani Karjanlahti / Teollisuude