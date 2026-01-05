Siirry pääsisältöön
EU:n ennallistamisvaatimukset nousevat metsätalouden uhaksi
”Suomen on pakko ottaa kaikki joustot käyttöön ennallistamisasetuksen kansalliseen toteuttamiseen.”
Metsä
|
Metsänhoito
5.1.2026
06:00
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
EU:n ennallistamisasetus
hakkuut
pesimisrauha
luonnonarvokauppa
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsätalous ja muu metsätalous
Euroopan komissio
Metsänhoito ja metsätalous
Kansainvälinen politiikka
Metsänomistajat
Euroopan unioni
