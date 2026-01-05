Yle: Kansallispuistojen pinta-ala kasvanut viime vuosina yli 10 000 jalkapallokentän verranValtio on lisännyt tiukasti suojeltuihin kansallispuistoihinsa merkittävästi uusia alueita. Kolin kansallispuisto kasvoi vastikään kymmenellä hehtaarilla.
Suomen kansallispuistot ovat laajentuneet merkittävästi 2020-luvulla.
Ylen keräämät tiedot osoittavat, että suurin osa kansallispuistoista on tällä vuosikymmenellä kasvanut. Yhteenlaskettu kasvu, noin 77 neliökilometriä, vastaa yli 10 000 jalkapallokenttää.
Valtio laajentaa kansallispuistoja useimmiten pienillä maa-aloilla, joiden koko on muutamia hehtaareja. Ely-keskukset ovat ostaneet tällaisia maita esimerkiksi yksityisiltä maanomistajilta.
Kun kansallispuistoon liitetään uusi alue, se siirtyy tiukan suojelun piiriin.
