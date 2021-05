"Turvekeskustelun äärimmäinen vastakkainasettelu harmittaa" – Jalasjärvellä soiden vaalea pintakerros pannaan pakettiin

Energiaturve ei kuulu jalasjärveläisen Koneportin tuotepalettiin. Kuiviketurve on yrityksen leipälaji.

Johannes Tervo

Uusi pakkaamorakennus ja -linjasto on suunnitteilla, Tero Haapamäki kertoo. "Kiihtyneen turvekeskustelun vuoksi päätimme kuitenkin ottaa hankkeessa aikalisän."

”Pyrkimyksemme on tuotteistaa kuiviketurve”, yrittäjä Tero Haapamäki kertoo Koneportin tavoitteen.

Yrityksen tukikohta Jalasjärven Luopajärvellä on keskellä vahvinta eteläpohjalaista maataloustuotannon aluetta.

Jalasjärvi on osa Kurikkaa, johon kuuluu myös entinen Jurvan kunta. Noin 20 000 asukkaan Kurikka on maan maatalouskuntien ehdotonta kärkeä sekä maatalouden kokonaistulojen että myyntitulojen perusteella.

Isoimpien maidontuottajakuntien listalla suurpitäjä sijoittuu kolmanneksi. Niinpä kuivikkeelle on kysyntää.

”Irtokuiviketta ostavista asiakkaistamme valtaosa on Kurikan rajojen sisällä.”

Yrityksen ketjupurkuauton kyydissä jalasjärveläinen turve kulkee kotikulmia kauemmaksikin. Luopajärveltä etelään päin irtokuiviketta rahdataan Tampereen tienoota myöten.

Koneportti Ky

Kotipaikka: Jalasjärven Luopajärvi

Keskeinen toimiala: kuivike- ja kasvuturpeen tuotanto

Perustettu: 2004

Yrittäjät: veljekset Tero Haapamäki ja Jari Haapamäki

Yrittäjien lisäksi työllistää 2–3 työntekijää, tuotantohuipuissa enemmänkin.

Kuiviketurpeen tuotanto vuodessa: 25 000–30 000 kuutiometriä eli noin 200 täysperävaunullista. Tässä määrässä on mukana sekä irtoturve että pakattu tavara.

Kuiviketurpeen tuotteistus tarkoittaa esimerkiksi markkinointinimeä: Portin Pehku -teksti komeilee kuorma-auton kyljessä.

Tuotenimi on painettu myös turvepaaleihin, joita on piha-alueella varastoituna 28 paalin lavoiksi. Yhteen paaliin on puristettu kuiviketta noin 160 litraa.

Kuivikkeen paketoinnin paaleiksi yritys aloitti 2018.

”Ostimme käytetyn linjaston, jonka modifioimme tarpeisiimme.”

Pakkauslinjalta valmistuu tunnissa kaksi lavallista paaleja.

”Turve on seulottu jo nevalla. Pakattavassa kuivikkeessa ei saa olla tikkuja. Ne rikkoisivat muovisäkin, kun turve puristetaan pakettiin.”

Parikymmenkiloiset paalit ovat varsinkin hevostilojen ja ennen kaikkea ratsutallien suosimia.

”Siirtely ja varastointi on helppoa. Hentoisempikin tallityöntekijä jaksaa kantaa paketin karsinaan”, Haapamäki miettii suosion syitä.

Pakatun kuivikkeen ostajien iso enemmistö on Tampereen ja Helsingin välisessä Suomessa. Pakettitavaran menekki on kasvanut tasaiseen tahtiin.

Yrityksen liikevaihdosta isoin osa kertyy silti irtokuivikkeen myynnistä karjatiloille. Nämä kanta-asiakkaat ovat toiminnan kivijalka, Haapamäki sanoo.

Johannes Tervo

Eeva Vainio vie pehkua karsinaan. Paaliin on puristettu 160 litraa kuiviketurvetta.

Turvesoita Koneportilla on noin 70 hehtaaria. Osa tuotantoalueista on omia, osa vuokrattuja.

”Yrityksemme tarpeisiin ihanteellinen on suo, jossa vaaleaa, kuivikkeeksi ja kasvualustaksi soveltuvaa turvekerrosta on mahdollisimman paksusti.”

Miten sen pystyy varmistamaan etukäteen?

”Kairaamalla ja maanäytteitä ottamalla.”

Energiaturvetta Koneportti ei myy. Soilta nostettava vähäinen määrä palaturvetta käytetään omien kiinteistöjen lämmitykseen, Haapamäki kertoo.

Johannes Tervo

Virkun Vappu on yksi kuiviketurpeen laaduntarkkailijoista kotitilalla.

Energiaturpeen käyttö romahtaa Suomessa. Syynä ovat päästöoikeuden rajusti noussut hinta ja nykyisen hallituksen veropäätökset.

Hallituksen turvelinjaukset eivät ole suoraan purreet Koneportin toimialaan.

”Välillisen vaikutuksen kuitenkin huomaa. Hallituksen päätökset ovat heikentäneet turpeen imagoa."

Huonontunut maine on jonkin verran vähentänyt halukkuutta kuiviketurpeenkin käyttöön, Haapamäki sanoo.

"Harmittaa turvekeskustelussa äärimmäinen vastakkainasettelu. Turpeen tutkituista hyödyistä ja työllistämisestä ei haluta edes kuulla tai sitä ei ymmärretä."

”Euroopan ilmastopolitiikassa puhaltavat nyt sellaiset tuulet, että tässä on pakko miettiä vaihtoehtoja. On löydettävä uusia käyttökohteita turpeelle”, Haapamäki miettii.

”Energiaturpeen tilanne on mikä on. Ajatuksia on pakko kääntää tulevaan.”

Yrittäjä arvioi, että energiaturpeellekin voisi kasvualustana olla tarjolla kasvavat markkinat Euroopassa.

Johannes Tervo

”Kuiviketurve on hygieenistä. Se on iso plussa myös hevostalleilla", Tero Haapamäki sanoo.

