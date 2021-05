Talous

"Hallitus on hyökännyt öljylämmittäjien kimppuun ilman syytä" – uusiutuvalla polttoaineella päästöt painuisivat nollaan, nyt toimivia kattiloita heitetään turhaan romukoppaan Talous Uusiutuvan polttoaineen käyttö öljykattilassa yhdistettynä lämpöpumppuun tai aurinkokeräimeen olisi edullinen ja päästötön ratkaisu, Lämmitysenergiayhdistys arvioi.

Jarkko Sirkiä

Jorma Ronkainen jätti lämmitysremontissa taloonsa Nurmijärvelle öljykattilan. Päälämmönlähde on ilma-vesilämpöpumppu. Lämminvesivaraajaan on yhdistetty ilma-vesilämpöpumppu, vesikiertoinen takka, vesikiertoinen kiuas ja aurinkokeräin. Lisäksi käyttövesivaraaja on erillinen, siihen on liitetty aurinkopaneeli akkuineen

Toimivien öljykattiloiden romuttamisen sijaan pitäisi harkita niiden rinnalle ilma-vesilämpöpumppua tai aurinkokeräimiä, jolloin pakkasilla voidaan käyttää uusiutuvaa öljyä, Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula sanoo. Nykyisin öljykattiloita vaihdetaan innolla lämpöpumppuihin, koska valtio maksaa muutokselle 2 500–4 000 euron tukea, jotta polttoöljyn käytöstä luovuttaisiin. Hannula arvostelee hallitusta siitä, että uusiutuva öljy on unohdettu kokonaan. "Myös sitä tulisi tukea", Hannula vaatii. "Sanna Marinin (sd.) hallitus on hyökännyt öljylämmittäjien kimppuun ja jämähtänyt yhden teknologian vastustamiseen, kun tulisi innolla lisätä uusiutuvan öljyn käyttöä ja pitää hyvät ratkaisut toiminnassa", Hannula painottaa. "Uusiutuva lämmitysöljy on ekologinen, käytännöllinen sekä kustannuksiltaan kilpailukykyinen. Ja suomalainen." "Öljylämmitys on uusiutuvalla polttoaineella sataprosenttisesti päästötöntä. Ratkaisu on myös edullisempi kuin öljykattilan korvaaminen kokonaan lämpöpumpuilla." Bioöljyn hinta on noin 1,12 euroa litralta ja fossiilisen öljyn 0,94 euroa. Vaikka bioöljy on kalliimpaa, kokonaiskustannuksissa tulee Hannulan mukaan jopa säästöä, koska investointikustannukset alentuvat. Kovia pakkasia varten ei tarvita uutta sähkövaraajaa ja mahdollisesti uutta isompaa sähköliittymää. Öljylämmityksen uusintaan saa 4 000 euron tuen, kun öljykattilan purkaa ja vaihtaa tilalle ilma–vesilämpöpumpun (IVLP) tai maalämmön. Useimmat ottavat IVLP:n sen edullisemman hinnan vuoksi. "Lämpöpumppu käyttää kuitenkin suoraa sähköä pakkasilla. Keskimäärin sähkölämmitys on 40 prosenttia uusiutuvalla öljyllä lämmittämistä pahempi ympäristöhaitta." Sähkölämmitteisiä omakoti- ja paritaloja on Suomessa 500 000 ja öljylämmitteisiä noin 130 000. Sähkölämmityksestä aiheutuu vuosittain 40 prosenttia öljylämmittämistä enemmän päästöjä, Hannula laskee. Öljylämmittäjistä kolmannes on 60–69-vuotiaita ja 40 prosenttia yli 70-vuotiaita. Iso osa heistä asuu haja-asutusalueella vanhassa talossa. Lämmitysmuodon vaihto maksaa 10 000–20 000 euroa. "Eläkeläisellä kulut vastaavat enimmillään lähes vuoden tuloja, vaikka tuki otetaan huomioon eli tulot eivät yksinkertaisesti riitä. Kohtuullisempaa olisi tukea biopolttoöljyä." Jos kaikki öljylämmittäjät tekisivät remontin, tuet maksaisivat valtiolle yli puoli miljardia euroa, Hannula laskee. "Ylivoimaiselle valtaosalle vaihdos tarkoittaisi sähkölämmitystä, mikä lisää hiilidioksidipäästöjä yli 200 000 tonnia vuodessa." Vihtiläinen Harri Maaninka lisäsi öljykattilan rinnalle pari vuotta sitten ilma-vesilämpöpumpun päälämmönlähteeksi. Öljylämmitys lähtee automaattisesti päälle, kun lämpötila laskee esimerkiksi miinus 15 asteeseen. "Olen yhdistelmään oikein tyytyväinen. Se tasaa lämmityskustannuksia." "Toissa vuonna talossa kului öljyä vain 25 litraa. Tänä talvenakin selvittiin parinsadan litran kulutuksella, vaikka öljyllä jonkin verran tasattiin sähkön kulutusta." Jorma Ronkaisella on Nurmijärvellä omakotitalo, johon lämmitysremontin yhteydessä jätettiin vanha öljykattila. Nyt ratkaisu on erittäin monipuolinen: 500 litran lämminvesivaraajaan on yhdistetty ilma-vesilämpöpumppu, takka, kiuas ja aurinkokeräin. "Ennen öljyä kului 3 000 litraa vuodessa, nyt enintään 250 litraa. Öljyä kuluu vain kovimmilla pakkasilla." Ronkainen on tyytyväinen järjestelmään. Hintaa systeemille kertyi kymmeniä tuhansia euroja, mutta käyttökulut ovat olemattomat. "Tällä pärjää eläkepäivilläkin myöhemmin. Ehkä varaajaa voisi suurentaa." Lue myös: Öljylämmityksen remonttiavustuksen jono puoli vuotta – tukea on hakenut jo yli 14 000 pientaloa Ilma–vesilämpöpumppu on Jorma Ronkaisen talon päälämmönlähde. Aiheet Arto Hannula Harri Maaninka Jorma Ronkainen Lämmitysenergia Yhdistys ilma-vesilämpöpumppu lämpöpumppu uusiutuva polttoaine öljykattila öljylämmityksen vaihtamistuki