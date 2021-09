OT-lehden vertailu: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO oli jälleen maan paras alueosuuskauppa

Petteri Kivimäki

Vihreä bonuskortti toi etua osuuskauppojen jäsenille. Osuuskauppojen bonukset olivat vuonna 2020 yhteensä 358 miljoonaa, joka on 17 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Kuva Keskimaan osuuskaupan Prismasta Keljonkankaalta.

Osuustoiminta-lehti selvitti vuotuisessa OT-Vuosikirjavertailussaan maan parhaat osuuspankit sekä parhaat jäsenbonusten maksajat.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO oli jo kolmatta vuotta OT-lehden vertailussa maan paras alueosuuskauppa. Liiketoiminnan kasvattajien kahden kärjessä se on ollut jo yhdeksän vuotta.

Viime vuonna ykköspaikan jakoi sen kanssa Kuopiossa kotipaikkaansa pitävä Osuuskauppa PeeÄssä, joka vuoden 2020 liiketoiminnan tunnusluvuilla jäi kakkoseksi selvällä erolla.

Kolmanneksi sijoittui Pohjois-Suomen Osuuskauppa Arina, joka nousi listalla yhden pykälän. Osuuskauppa KPO Keskipohjanmaalta oli neljäs ja Pirkanmaan osuuskauppa viides.

PKO pärjäsi muita paremmin liikevaihdon ja jäsenmäärän kasvattamisessa. Myös liikeylijäämä suhteessa taseeseen oli kiitettävällä tasolla. PKO tuo vahvasti esille osuuskunnan kaksoisluonnetta jäsen- ja liikeyhteisönä: vuosikertomuksessaan sitä kuvataan kiikkulaudaksi. Kannattavuutta ei saa syödä kokonaan, mutta ei myöskään lisätä liikaa.

Osuuskauppavertailussa kaupat arvioidaan viidellä liiketoiminnan mittarilla: liikevaihdon ja jäsenmäärän muutos prosentuaalisesti, liikeylijäämä suhteessa taseen keskiarvoon ja liikevaihtoon sekä kaupan omavaraisuus. Osuuskauppa sai pisteitä joka osa-alueesta sen mukaan, kuinka hyvin se oli pärjännyt muiden osuuskauppojen joukossa.

Osuuskaupoista ylivoimaisesti paras jäsenten palkitsija on ollut viime vuosina kuopiolainen PeeÄssä. Sen 120 000 asiakasomistajaa saivat bonusta, maksutapaetua ja ylijäämän palautusta vuodessa keskimäärin 306 euroa per jäsen. Toiseksi paras oli KPO Pohjanmaalta: 238 euroa per jäsen.

Osuuskuntien maksamat bonukset omistajajäsenilleen olivat 2020 yhteensä 613 miljoonaa euroa ja keskinäisten yhtiöiden vajaat 140 miljoonaa. Keskimäärin Suomen seitsemän miljoonaa osuustoimintayritysten jäsentä nettosivat 120 euroa per jäsen bonuksina ja muina palautuksina.

Osuuskauppojen bonukset olivat yhteensä 358 miljoonaa, joka on 17 miljoonaa edellisvuotta enemmän.

Vuoden 2020 tulosten perusteella suurimpien pankkien sarjassa parhaaksi liiketoiminnan kasvattajaksi nousi Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki. Se tunnettiin aiemmin nimellä Urjalan OP. Toiseksi paras oli Etelä-Karjalan OP ja kolmanneksi suurimmista pankeista Länsi-Suomen OP.

Toiseksi suurimpien pankkien ryhmässä, taseeltaan 160–500 miljoonaa euroa paras oli Outokummun osuuspankki ja seuraavina tulivat Euran ja Pudasjärven osuuspankit. Toiseksi pienimpien sarjassa voiton vei OP Pukkila ja taseeltaan alle 90 miljoonan euron pankeista paras oli Niinijokivarren OP Loimaalta. Sen taustalta löytyy kahden osuuspankin fuusio edellisenä vuonna.

Eniten bonuksia maksoi pieni Lehtimäen osuuspankki, yli 140 euroa omistaja-asiakastaan kohden. Toisaalta Esimerkiksi OP Helsinki maksoi bonuksia 27 miljoonaa ja Tampereen seudun OP 11 miljoonaa, vaikka suurilla paikkakunnilla pankki- ja vakuutusalan kovan asiakaskilpailun takia keskiarvot jäävätkin pienemmiksi.

Osuustoiminta-lehden parhaiden osuuspankkien vertailussa kaikki Suomen osuuspankit (OP Ryhmän sekä POP Pankki -ryhmän pankit) jaettiin neljään eri ryhmään taseen suuruuden mukaan. Jokaisessa ryhmässä oli noin 40 osuuspankkia. Yhteensä osuuspankkeja vertailussa oli mukana 170.

Osuuskauppojen parhaat bonusten maksajat 2020

1. Ok PeeÄssä (keskimäärin yli 300 €/jäsen)

2. Ok KPO (keskimäärin yli 220 €/jäsen)

3. Kymen Seudun Osuuskauppa (keskimäärin yli 220 €/jäsen)

4. Ok Suur-Savo (keskimäärin yli 200 €/jäsen)

5. Keskimaa Osk (keskimäärin yli 220 €/jäsen)

6. PKO (keskimäärin lähes 200 €/jäsen)

7. Koillismaan Ok (keskimäärin lähes 200 €/jäsen)

8. Ok Keula

9. Ok Hämeenmaa

10. Satakunnan Ok

Vertailu on tehty osuuskauppojen vuosikertomusten 2020 pohjalta ja siinä on laskettu yhteen bonukset ja maksutapaetu, ylijäämän palautus ja osuuspääomien korot. Lähde: Osuustoiminta-lehti