Etätyö tuo vipinä asuntokauppaan – lisäneliöitä haetaan pienemmistä kaupungeista, myös kakkoskodit kaupungeissa kiinnostavat

Mia Jouslehto

Mahdollisuus tehdä työtä etänä on hyödyttänyt pääkaupunkiseudun lähikuntien lisäksi myös esimerkiksi Hämeenlinnan ja Lahden asuntomarkkinoita. Asumiseen on mahdollista saada pääkaupunkiseutuun verrattuna sekä kohtuuhintaisempia neliöitä että väljempää kaupunkimiljöötä. Kuva Hämeenlinnasta.

Etätyöskentelyn lisääntyminen on näkynyt pitkin pandemia-aikaa asuntomarkkinoilla. Sen uskotaan vaikuttavan myös jatkossa ihmisten asumisvalintoihin, sillä niin työntekijät kuin työnantajat ovat oppineet työskentelemään etänä ja tekniikkakin on viritetty palvelemaan sitä. OP Kodin ja Huoneistokeskuksen mukaan etätyöskentely ruokkii kysyntää useissa kaupungeissa maan suurimpien keskusten ulkopuolella. Näin uskotaan olevan myös jatkossa.

”Se vapauttaa ajattelua, kun ei tarvitse enää asua työpaikan lähellä, jos toimistolla käy vaikka vain kerran viikossa”, sanoo OP Kodin johtaja Lasse Palovaara.

Pontimena etäämmäksi muuttoon ovat Palovaaran mukaan paitsi jo pandemiaa edeltäneet mahdolliset muuttohaaveet, myös tarve lisäneliöille. Vaakakuppiin voivat vaikuttaa myös edullisemmat elinkustannukset, samoin mahdollisuus laadukkaampaan asumiseen pienemmässä kaupungissa kuin suuressa. Osa haluaa oman pihan. Osa kokee helpommaksi edelleen asua kerrostalossa, mutta aiempaa väljemmissä tiloissa ja useammassa huoneessa.

Kun asunto hankitaan edullisempien neliöhintojen alueelta, rahaa jää remontointiin, harrastamiseen ja yleensä vapaa-ajan käyttöön. Palovaaran mukaan kehitys ei kuitenkaan ole yksi-ilmeistä. Kauppa käy aktiivisesti edelleen myös kasvukeskuksissa, missä kysyntää on niin yksiöille kuin isommille asunnoille.

Huoneistokeskuksen aluejohtajan Marko Vierron mukaan kysyntä kohdistuu niin omakotitaloihin kuin rivi- ja kerrostaloihin. Esimerkkeinä hyötyjäkaupungeista Vierto mainitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muun muassa Lahden, Hämeenlinnan ja Raaseporin. Muitakin on.

Myös Vierron mukaan muuttajat hakevat laatua. Se voi tarkoittaa lisäneliöiden lisäksi myös aiempaa viihtyisämpää asumisympäristöä tai parempikuntoista kotia, johon esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei olisi ollut varaa.

”Voidaan vaihtaa asumismuotoa kerros- tai rivitalosta omakotitaloon. Väljempi asuinalue mahdollistaa sen, ettei tarvitse enää tuijottaa naapurin seinää”, Vierto sanoo.

Hänen mukaansa markkinoilla näkyy nyt myös kakkoskotien hankkimista pienemmistä kaupungeista.

”Jos pääkoti on vaikka pääkaupunkiseudulla, on voitu ostaa kakkoskodiksi paikka, joka ei ole varsinainen vapaa-ajan kohde. Se on voinut olla vaikka kerrostalo- tai rivitalokolmio. Näin on saatu tilaa ja työskentelypaikka muualta.”

Tämä on toki mahdollista lähinnä henkilöille, joilla ei ole kouluikäisiä lapsia.

”Kyllä tilanne on näkynyt positiivisesti asuntokaupassa”, Vierto summaa.

OP Kodin Palovaara ei usko, että hintojen nousu pyyhkiytyisi pois kaupungeissa, joissa arvot ovat nyt nousseet. Sitä jatkuuko nousu tästä eteenpäin, on vaikeampi ennustaa.

Myös Vierto uskoo, että asunnot muuttovoittoisilla paikkakunnilla pitävät arvonsa vaikka buumi kakkosasuntoihin ja mökkeihin tasaantuukin.