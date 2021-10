Asukaslukuaan kasvattava matkailupitäjä varautuu yhä uusiin muuttajiin: Kalajoki on kaavoittanut Marinan alueelle asuntoja 67 000 kerrosneliömetriä

Johannes Tervo

Marinan alueella riittää rakennettavaa kymmeneksi vuodeksi, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari arvioi. ”Yrittäjät rakentavat, kaupunki on mahdollistaja”, hän määrittelee roolit.

”Muuttovoittokunta ollaan, Kalajoki on hyvällä kasvu-uralla”, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kertoo lokakuun alun tilanteen.

Pitäjän asukasluku on viime aikoina kasvanut noin 50:llä vuodessa. Plusmerkkinen kasvu on todennäköinen myös tältä vuodelta, joten 12 500 asukkaan rajapyykki lähestyy lähestymistään.

”Yliopisto-opiskelijoiden syksyinen muutto opiskelupaikkakunnilleen notkauttaa asukaslukua aina jonkin verran alaspäin. Tänä vuonna opiskelijoita voi kirjautua uusille paikkakunnille tavallista enemmän, kun korona hellittää otettaan”, kaupunginjohtaja sanoo.

”Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna asukaslukumme on kasvussa", hän kertoo lokakuussa.

Syntyvyys ja kuolleisuus ovat Kalajoella lähes samoissa luvuissa, joten pitäjän asukasluku kasvaa nimenomaan muuttovoiton ansiosta.

”Meille tulee uusia asukkaita sekä Suomen sisältä että ulkomailta”, Puoskari sanoo ja lisää, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.

”Olen todella iloinen, että muualtakin tulevat muuttajat on otettu Kalajoella niin hyvin vastaan. Kansainvälisyys on luonteva osa matkailupitäjän arkea.”

Kasvun veturi on Hiekkasärkkien kuulu matkailualue Pohjanlahden rannassa.

Matkailualueella vakituisesti asuvien määrä kasvaa, tällä hetkellä heitä on noin 850. Lisää on lupa odottaa, sillä tänä vuonna on käynnistynyt Marinan alueen rakentaminen: asuntoja on kaavoitettu 67 000 kerrosneliömetriä.

Kaupunginjohtaja esittelee Marinan suunnitelmia mielellään. Tavoitteena on tasokas alue, jonka jokaisesta asunnosta pitäisi aueta merinäköala. Vierasvenesatamasta tehdään vähintäänkin Perämeren alueen paras. Sinne aiotaan houkutella veneilijät Ruotsinkin puolelta.

Ketkä muuttavat Kalajoelle: Kiinnostaako pitäjä ihmisiä, joilla on mahdollisuus itse valita, missä työtään tekevät? Saatteko asukkaiksi väkeä, joka muuttaa pysyvästi mökilleen? Entä tuleeko teille naapuripitäjässä Pyhäjoella ydinvoimalaa rakentavia ammattilaisia?

”Kyllä”, kaupunginjohtaja voi vastata jokaiseen kysymykseen.

Korona-aika on opettanut, että monet työt voi tehdä vaikka kesämökiltä. Kaikkien ei tarvitse vääntäytyä kaupunkien konttoreihin, vaikka aiemmin niin uskoteltiinkin.

”Enää ei ole selvää rajaa, mikä on loma-asunto ja mikä on pysyvät asunto. Ihmiset tekevät työtään ja viettävät vapaa-aikaansa monissa paikoissa. Uskon, että tämä ilmiö yleistyy lähivuosina.”

Osa Kalajoen hiekoilla vakituisesti asettuvista on ensin mökkeillyt alueella. Kun loma-asunnolla alkaa viihtyä paremmin ja paremmin, seuraava siirto on helppo tehdä: muutetaan pysyvästi Särkille, jotta voidaan ihailla auringonlaskua joka ilta.

Johannes Tervo

Avoin ja avara näkymä merelle on Kalajoen alkuperäinen vetovoimatekijä, joka säilytetään, Jukka Puoskari lupaa. "Ranta-alue on pyhä, sinne ei koskaan rakenneta.”

Kaupunginjohtaja puhuu Kalajoki-lifestylesta.

”Se on sitä, että lomanviettoympäristössä voi tehdä työtäkin. Kun työpäivän jälkeen avaa oven, tarjolla ovat heti ulkoilureitistöt ja Pohjanlahden rantamaisemat.”

Puoskari sisällyttää Kalajoki-lifestyleen pienen paikkakunnan yhteisöllisyyden, johon yhdistyy matkailukeskuksen koko tarjonta.

”Kalajoella on harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia tarjolla vähintään saman verran kuin 50 000 asukkaan kaupungissa.”

Hanhikiven ydinvoimalaa rakennetaan Kalajoen naapurissa Pyhäjoella. Isolla työmaalla on paljon rakentajia monista maista.

”Työntekijöistä suurin osa asuu Pyhäjoella, mutta tulijoita on riittänyt myös Kalajoelle ja Raaheen.”

Uutta väkeä auttaakseen Kalajoki käynnisti muuttajapalvelun vuonna 2018.

”Alun perin se perustettiin Hanhikiven työmaalle saapuvia ulkomaisia työntekijöitä ja heidän perheitään palvelemaan.”

Aika pian huomattiin, että Suomen sisälläkin muuttaville kelpaa palvelu, joka auttaa työ- ja asuntoasioissa tai lasten päivähoidon ja koulupolun jutuissa.

Palvelu on kaupungin kasvot uusien tulijoiden suuntaan, Puoskari sanoo. ”On iso asia, jos muuttaja tuntee alusta lähtien olevansa tervetullut.”

Johannes Tervo

Hiekkasärkkien matkailualueella oli 2000-luvun alussa noin 3 500 vuodepaikkaa. Nyt niitä on 14 000.

Hiekkasärkkien matkailualueen lisäksi Kalajoen keskustaajaman asukasluku kasvaa. Pitäjän muihin osiin kasvu ei yllä.

Kyliltä kuuluu välillä ääniä, että matkailualueen voimakas kehittäminen vie voimavaroja muista kohteista.

Kuinka paljon matkailusatsauksista keskustellaan esimerkiksi kaupunginvaltuustossa?

”Kyllä niistä keskustellaan, ja niin pitääkin olla”, kaupunginjohtaja sanoo.

Hänen mukaansa matkailualueeseen liittyvät päätökset ovat syntyneet kohtuullisen yksituumaisesti.

Johannes Tervo

Kälviäläinen Porkolan perhe lomaili syksyllä Kalajoella. Reijo-isä ja perheen tyttäristä vanhempi, Lotta, silmäilevät merimaisemaa etualalla. Kirsi-äiti ja Ella-tytär ovat pyöräilleet jo rantaan.

Kasvussa