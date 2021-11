Talous

Ähtärin pandaparille ei makseta lisää valtiontukea – MMM:n kansliapäällikkö Husu-Kallio: ”Valtio ei ole sitoutunut pitämään pandoja Ähtärissä veronmaksajien varoilla” Talous Jo myönnetyn 200 000 euron koronatuen lisäksi valtio ei ole maksamassa muuta panda-avustusta Ähtärin eläinpuistolle, kertoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Ähtärin eläinpuistossa on kaksi pandaa, joista tässä on urospanda Pyry. Arkistokuva on joulukuulta 2019, jolloin vietettiin Bambua pandalle -hankkeen päätöstilaisuutta. Pyry rouskutteli halukkaasti bambuja, jotka oli kasvatettu Ähtärissä ja naapuripitäjissä.