AKT: Keitele Groupin turvaamistoimi on perusteeton ja saarto satamissa jatkuu – "työtaistelu on laillinen, perusteltu ja oikeutettu"

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT pitää Helsingin käräjäoikeuden ratkaisua Keitele Groupin turvaamisesta perusteettomana.

Käräjäoikeus määräsi AKT:ta lopettamaan Keitele Groupin saartotoimet sakon uhalla. AKT on jo aiemmin ilmoittanut, että se aikoo jatkaa saartoa päätöksestä huolimatta.

Liiton puheenjohtaja Ismo Kokon mukaan käräjäoikeuden ratkaisun perusteet ovat virheelliset.

"Keitelettä vastaan kohdistettu työtaistelu on laillinen, perusteltu ja oikeutettu. Jos yhtiö haluaa ratkaista tämän tilanteen, sen on palattava neuvottelupöytään. Työntekijöillä on Teollisuusliiton edustamana oikeus tavoitella neuvotteluratkaisua ja työehtosopimusta. Aloite on nyt Keitele Groupilla", Kokko sanoo liiton tiedotteessa.

Kiistassa on kyse AKT:n tukitoimista Teollisuusliiton Keitele Groupille asettamaan saartoon. Mekaanisen metsäteollisuuden yleissitovien sopimusten päättyessä vuoden lopussa työehtosopimuksista aletaan sopia paikallisesti.

Teollisuusliitto kokee kuitenkin olevansa työntekijäpuolen neuvotteluosapuoli. Keitele Group on kieltäytynyt neuvotteluista liiton kanssa.

Tiedotteen mukaan AKT aikoo jatkaa yhtiön saartotoimia, ja sen jäsenet pidättäytyvät käsittelemästä Keitele Groupin tuotteita Suomen satamissa.

