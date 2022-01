Fazer tehtaidensa lakkauttamisesta ja korvaamisesta uudella: "Tarkoituksena on kasvattaa merkittävästi tuotantoa"

Kankaanpää Jaana

Fazerin sininen on makeiskonsernin brändeistä suurin ja tunnetuin.

Fazer Makeisten liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja Markus Hellström kertoo MT:lle, että elintarvikekonserni on alustavasti jo haarukoinut uuden tehtaan sijoituspaikkaa:

"Olemme toimineet pitkään ja hyvässä yhteistyössä Vantaalla, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Nämä kotipaikkakunnat ovat ilman muuta tarkastelun piirissä. Lisäksi Etelä-Suomen alueella on alustavasti kartoitettu myös muita paikkakuntia", Hellström kertoo.

Fazerin suunnitelmat ovat vielä alustavia. Investointipäätöksen yhtiö tekee kevään aikana ja Vantaan ja Lappeenrannan makeistehtailla työskentelevän henkilöstön kanssa aloitetaan yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut työpaikan sijainnin mahdollisesta muutoksesta.

Muutosneuvottelut alkavat aikaisintaan 17. tammikuuta ja ne kestävät kuuden viikon neuvotteluajan.

Henkilöstön osalta kahden makeistehtaan lakkautus koskettaisi 900 henkilöä. Vantaan suklaatehtaalla työskentelee noin 500 henkilöä, Lappeenrannan sokerimakeistehtaalla noin 400. Muutosneuvotteluissa ei henkilöstön kanssa keskustella tehtaiden lakkauttamisesta, mistä ei päätöstäkään ole.

"Yt-lain mukaisesti keskustelemme henkilöstön kanssa nyt suunnitelmasta investoida uuteen tehtaaseen", Hellström selventää.

Ulkomaille Fazer ei aio tuotantoaan siirtää:

"Ei. Fazerin identiteetti on vahvasti suomalainen ja suomalaiset kokevat, että Fazer-brändi on osa sitä suomalaisuutta. Meille on keskeistä, että brändit tehdään pääasiassa Suomessa."

Jokin makuvariantti voi joskus tulla tehtäväksi muualla, mutta Fazerin Hellströmin mukaan isot volyymit valmistetaan myös jatkossa Suomessa.

"Meillä on tarkoitus kasvattaa tuotannon kyvykkyyttä myös määrällisesti merkittävästi. Se mahdollistaisi kotimarkkinoille ja vähän kauemmaskin tuotteiden viemisen", Hellström kertoo.

Fazer kertoo strategisena tavoitteenaan olevan "vahvistaa asemaansa Suomen johtavana kuluttajatuoteyhtiönä". Myös uusi tehdasinvestointi on osa strategian toteuttamista.

"Liiketoiminnassa nähdään isoja kasvumahdollisuuksia, paitsi kotimaassa niin ennen kaikkea kotimaan rajojen ulkopuolella."

Yhtiö vie nykyisin tuotteitaan noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 1,1 miljardia euroa. Yrityksessä työskentele lähes 8 500 henkilöä.

Sekä investointipäätös että kahden tehtaan lakkautuspäätökset ovat yhä tekemättä. Uuden laitoksen rakentaminen on konsernissa arvioitu paremmaksi kuin entisten, pitkään palvelleiden tehdasrakennusten korjaaminen. Vantaalle Fazer muutti tuotantonsa Helsingin Tehtaankadulta 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa.

Uuteen tehtaaseen on kaavailtu isoimman Fazer-brändin, Fazerin Sinisen suklaan, valmistus. Sokerimakeisissa muun muassa Tutti-Frutti brändin ja vegaanisten makeistuotteiden sekä esimerkiksi uuden kaurachokon valmistus.

Keksinvalmistus ja leipomo jatkavat tuotannossa Vantaalla. Pääkonttori ja vierailukeskus jatkavat niin ikään Vantaalla.

Fazer on investoinut viime vuosien aikana Lahden uuteen xylitol-tehtaaseen ja Myllyyn. Xylitol- tehtaan ensimmäiset tuotantoerät ovat vasta valmistuneet.

Fazer Mylly täyttää 50 vuotta ja uusi kauramylly Lahden Kasakkamäellä on nyt valmis. Myllyliiketoimintaansa Fazer on laajentanut Lahdessa ja Ruotsin Lidköpingissä yhteensä 30 miljoonan euron investoinnein.

Fazerilla on vahvalla taseellaan mahdollisuus suurinvestointiin. MT analysoi keväällä Fazerin viime vuoden tilinpäätöksen.

Fazerin investoinnit vuosina 2018 – 2020 ovat olleet yhteensä 289 miljoonaa euroa eli keskimäärin 96 miljoonaa euroa vuosittain.

Vahvalla kassallaan ja mahdollisuudella ottaa velkaa investointia varten, Fazer pystyy MT:n tekemän arvion mukaan yli 700 miljoonan euron investointiin ennen kuin

konsernin omavaraisuus laskee edellisvuosien keskitasoille.

Fazer myi ravintolaliiketoimintansa pääomasijoitusyhtiö Compass Group Plc:lle 475 miljoonalla eurolla vuonna 2020 ennen koronapandemian puhkeamista.

Toimitusjohtaja Markus Hellström ei kommentoi nyt kartoitettavan investointipäätöksen suuruutta.

Lue aiheesta lisää: Upporikas Fazer kertoo suurista suunnitelmistaan: "Meillä on useita merkittäviä investointihankkeita pöydällä"

Sanne Katainen

Sokerimakeisia Fazer valmistaa Lappeenrannan-tehtaallaan.