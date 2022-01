WHO: Omikronmuunnos voi enteillä koronapandemian loppua Euroopassa

Omikronmuunnos on herättänyt toiveita, että pandemia olisia taittumassa.

LEHTIKUVA/AFP

WHO:n Hans Kluge arvioi viruksen voivan nostaa uudelleen päätään vuoden lopulla.

Omikronmuunnos on siirtänyt koronapandemian uuteen vaiheeseen ja voi tuoda sille jopa lopun Euroopassa, Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Hänen mukaansa omikron voisi tartuttaa 60 prosenttia eurooppalaisista maaliskuuhun mennessä.

Kluge kertoo, että Euroopan nykyistä aaltoa voisi seurata joitakin viikkoja ja kuukausia kestävä maailmanlaajuinen immuniteetti. Mahdollinen laaja-alainen suoja olisi seurausta joko rokotteista tai sairastapausten antamasta suojasta sekä toisaalta taudin esiintyvyyden kausivaihtelusta.

Kluge arvioi viruksen voivan nostaa uudelleen päätään vuoden lopulla, mutta pandemia ei välttämättä enää palaa.

Yhdysvaltain hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci viesti sunnuntaina samankaltaista optimismia ABC Newsin keskusteluohjelmassa. Faucin mukaan koronatapausten määrä on laskemassa varsin tiukasti osassa maata ja tilanne näyttää hänen mielestään hyvältä.

Vielä ei Faucin mielestä kannata olla liian luottavainen. Hän kuitenkin uskoo tilanteen voivan kääntyä koko maassa, jos viimeaikainen tapausmäärien lasku jatkuu. Laskua on nähty muun muassa Yhdysvaltain koillisosissa.

WHO:n Afrikan aluetoimisto sanoi viime viikolla, että koronatapausten määrä on ollut laskussa alueella. Koronavirukseen liittyvien uusien kuolemien määrä on puolestaan ollut laskussa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun neljäs korona-aalto saavutti huippunsa. Omikron on ollut vallitsevana virusmuotona alueen neljännessä aallossa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että omikronmuunnos on tarttuvampi kuin edellinen valtamuunnos delta. Omikron on kuitenkin aiheuttanut usein deltaan nähden vähemmän vakavan taudin.

Muunnos onkin herättänyt toiveita siitä, että pandemia olisi taittumassa ja koronaviruksesta olisi tulossa paremmin hallittavissa oleva kausi-influenssan kaltainen endeeminen sairaus.

WHO:n Kluge varoitti, että koronaa on vielä liian aikaista pitää endeemisenä.

"Tämä virus on yllättänyt meidät useammin kuin kerran, joten meidän täytyy olla varovaisia, hän sanoi ja muistutti uusien muunnosten voivan vielä nostaa päätään."