Auto törmäsi karhuun Viitostiellä, poliisi etsii loukkaantunutta eläintä MäntyharjullaKarhu on loukkaantuneensa vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
Etelä-Savossa henkilöauto törmäsi myöhään lauantai-iltana karhuun Mäntyharjulla. Viitostiellä Karankamäen kohdalla sattuneesta törmäyksestä kertoo Itä-Suomen poliisi.
Karhu loukkaantui törmäyksessä ja lähti onnettomuuspaikalta Koirakiven suuntaan. Poliisi etsii karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä suurriistavirka-avun kanssa.
Poliisi pyytää ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneensa vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä.
Autossa oli kuljettaja ja kolme matkustajaa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat