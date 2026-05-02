Pian viilenee: Kesäisen lämpimien päivien jälkeen luvassa tavanomaisempaa kevätsäätä Lauantaina rikottiin kuluvan vuoden lämpötilaennätys, kun lämpötila nousi laajalti yli 20 asteen. Sunnuntaina sää viilenee ja alkavalla viikolla ei ole näköpiirissä kesäisiä päiviä.

Alkavalla viikolla eri säämallien ennusteissa ei näy viitteitä siitä, että kesäisen lämpimiä päiviä olisi vähään aikaan tulossa lisää. Kuva: Sanne Katainen

Eevi Silvennoinen

Lauantaina auringon lämmittäessä lämpötila nousi maan eteläosan sisämaassa monin paikoin yli 20 asteen. Iltapäivään mennessä lämpötila nousi Mikkelissä 23 asteeseen ja Mäntsälässä jopa 23.7 asteeseen, mikä on vuoden korkein mitattu lämpötila tähän päivään mennessä. Myös Etelä-Lapissa elohopea kipusi monin paikoin 15 asteeseen tai hieman yli.

Sunnuntaina yli 20 asteen lämpötiloja ei enää saavuteta, sillä Suomeen virtaa luoteesta viileämpää ilmaa jo lauantai-illan aikana. Sunnuntain vastaisena yönä lämpötila laskee Lapissa pakkaselle, mutta maan etelä- ja keskiosassa lämpötila pysyttelee useita asteita nollan yläpuolella. Sunnuntaina iltapäivällä lämpötila nousee etelän lämpimillä alueilla korkeintaan 15 asteeseen, mutta yleisesti on viileämpää.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Alkavalla viikolla eri säämallien ennusteissa ei näy viitteitä siitä, että kesäisen lämpimiä päiviä olisi vähään aikaan tulossa lisää. Lämpötila laskee tavanomaiseksi ja sää on epävakaista.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

