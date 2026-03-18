Luvassa on aurinkoista, mutta kolean tuntuista säätä Maasta huokuva kosteus ja voimakas tuuli saavat aurinkoisenkin sään tuntumaan kolealta.

Yhdistettynä vähintään kohtalaiseen ja puuskaiseen tuuleen ilma tuntuu mittarilukemaa kylmemmältä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Eero Hallavo

Tulevat päivät ovat ajankohtaan nähden harvinaisen lämpimiä, ja lämpötila nousee maan eteläisellä puoliskolla kymmenen asteen tuntumaan ja jopa ylikin. Aurinko paistaa yleisesti koko maassa, joten ikkunaruudun läpi tarkasteltuna päivät voivat vaikuttaa petollisen lämpimiltä.

Ilman kastepistelämpötila pyörii kuitenkin nollan asteen tuntumassa tai jopa tukevasti pakkasen puolella, mikä luo ilman tuntuun helposti koleutta. Yhdistettynä vähintään kohtalaiseen ja puuskaiseen tuuleen ilma tuntuu mittarilukemaa kylmemmältä.

Maaperän kannalta tilanne on päinvastainen. Maaperä saa kosteuden haihduttamiseen tarvittavaa lämpöenergiaa auringon lisäksi itseään lämpimämmästä ilmasta. Tuuli voimistaa lämmön johtumista ilmasta kylmään maaperään.

Viikonloppua kohti vain lämpenee. Kuva: Ilmatieteen laitos

Kuiva ilma janoaa maaperästä irtoavaa kosteutta. Tuuli sekoittaa ilmaa pystysuunnassa tehokkaasti vieden maasta irronneen kosteuden ylös korkeuteen ja tuoden kuivaa ilmaa vastavuoroisesti alas.

Näillä näkymin tuuli on heikointa perjantaina. Silloin Pohjois-Suomen ylittää sadealue, mutta muualla päivä on yläpilveä lukuun ottamatta varsin pilvetön.

Korkeimmat lämpötilat mitattaneen lauantaina, mutta pyykit kannattaa silloinkin kuivata sisällä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

