Hamasin sovittu luopuvan aseista, Israelin määrä vetäytyä Gazasta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta varhain perjantaina ja Hamas vahvisti asian pian tämän jälkeen.

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Presidentti Donald Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gazasta Hamasin aseistariisumisen jälkeen. AFP/LEHTIKUVA.

Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista Hamasin ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gazasta.

Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa.

”Jos Israel ei pane sopimusta täytäntöön, mekään emme niin tee”, sanoi Hamasin edustaja Ghazi Hamad.

Hamad sanoo, että perjantaina ilmoitettu sopu saavutettiin pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Hamadin mukaan neuvottelut aloitettiin noin kuusi kuukautta sitten.

Nyt on määrä keskustella sopimuksen täytäntöönpanon yksityiskohdista.

”Tämä prosessi kestää noin 14 päivää tai ehkä kauemmin. Meidän on sovittava jokaisesta yksityiskohdasta: miten sopimus pannaan täytäntöön, milloin se pannaan täytäntöön ja mitkä ovat sen täytäntöönpanomekanismit”, Hamad sanoi.

Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan aseistariisuminen koskee myös muita aseellisia ryhmittymiä Gazassa.

Sopimustekstiä ei ole julkistettu, eikä Israel ole kommentoinut asiaa tuoreeltaan.

Israelilaisen Jerusalem Post -lehden mukaan rauhanneuvostoon liittyvä yhdysvaltalaisvirkamies kertoi, että Israel suhtautui skeptisesti aseistariisunnan toteutumiseen. Virkamieslähteen mukaan Israel kuitenkin allekirjoitti sopimuksen eikä sillä ole nyt muuta mahdollisuutta kuin odottaa.

Trumpin mukaan Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gazasta sen jälkeen, kun aseistariisuminen on saatu tehtyä.

”Kun aseistariisunta on saatu päätökseen, Israelin joukot vetäytyvät ja kansainväliset vakautusjoukot työskentelevät yhdessä uuden palestiinalaisen poliisiviranomaisen kanssa ottaakseen vastuun Gazan turvallisuudesta”, Trump sanoi.

Trump kiitti viestissään neuvotteluja välittäneitä Egyptiä, Qataria ja Turkkia.

Egyptin on pian määrä isännöidä välittäjämaiden kokousta, johon osallistunevat Yhdysvallat, Qatar ja Turkki. Asiasta kertoo Egyptin valtioon kytköksissä oleva al-Qahera News, joka ei kuitenkaan kerro tarkkaa ajankohtaa kokoukselle.

Al-Qahera Newsin mukaan kokouksessa on määrä keskustella Gazan aselevon toisen vaiheen toteuttamisesta. Trumpin viime vuonna julkistaman Gaza-suunnitelman mukaan aselevon toiseen vaiheeseen kuuluisi juurikin Hamasin riisuminen aseista ja Israelin joukkojen asteittainen vetäytyminen Gazasta.

Hamasin edustaja Hamad kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Trumpin Gaza-suunnitelman mukaisen asiantuntijoista koostuvan väliaikaisen palestiinalaisen komitean on määrä valvoa Hamasin aseisiin liittyviä toimenpiteitä. Hänen mukaansa Israel ei tule puuttumaan aseistariisuntaan.

”Gazan kansallinen hallintokomitea hallinnoi ja toteuttaa aseiden luetteloinnin ja varastoinnin sovitun aikataulun mukaisesti. Komitea on ainoa taho, jolla on valtuudet pitää hallussaan, varastoida tai valvoa aseita Gazassa”, Hamad sanoi.

Hamadin mukaan Hamas tekee myönnytyksiä gazalaisten vuoksi, jotta heidän henkensä säästyisi.

Hamadin mukaan kysymys aseista kytkeytyy Israelin vetäytymiseen Gazasta, kansallisen hallintokomitean käyttöönottoon sekä jälleenrakennustyöhön Gazan alueella.

Aiemmin tässä kuussa Hamas ilmoitti Gazaa lähes kaksi vuosikymmentä johtaneen hallintoelimensä lakkauttamisesta. Päätös raivaa osaltaan tietä hallintokomitealle, jonka tehtävänä on siviilihallinnon toteuttaminen yli kahden miljoonan asukkaan Gazassa.

Rauhanneuvoston perustama Gazan kansallinen hallintokomitea ei ole vielä saapunut Gazan kaistalle.

Hamasin aseistariisuminen on ollut yksi keskeisistä kiistakysymyksistä aselepoprosessin etenemisessä.

Hamas ja Israel solmivat aselevon viime vuoden lokakuussa. Aselevosta huolimatta Israel on jatkanut iskujaan Gazassa lähes päivittäin.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Gazan mediatoimisto on sanonut, että Israel oli heinäkuun puolivälin tienoille mennessä rikkonut aseleposopimusta noin 3 800 kertaa. Israel on niin ikään syyttänyt Hamasia aselevon rikkomisesta.

Aselevon astuttua voimaan Israelin joukot ovat lisäksi laajentaneet läsnäoloaan Gazassa. Tällä hetkellä israelilaisjoukkojen hallussa on yli 60 prosenttia kaistasta.

Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa aselevon solmimisen jälkeen yli 1 200 ihmistä. Kaikkiaan Israelin on ministeriön mukaan vahvistettu surmanneen yli 73 000 ihmistä. YK pitää ministeriön lukuja luotettavina.

Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. Komissio sanoi viimeksi kesäkuussa, että Israel on jatkanut kansanmurhan toteuttamista alueella.

Israel alkoi moukaroida Gazaa raunioiksi sen jälkeen, kun kaistaa hallitseva Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt tekivät hyökkäyksen Israelin puolelle vuoden 2023 lokakuussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa päälle 1 200 ihmistä.

Juttuun lisätty tieto Israeliin liittyvän virkamieslähteen kommenteista.