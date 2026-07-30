Säärintama ukkosineen ylittää Suomen perjantainaViikonloppu alkaa epävakaisessa mutta lämpimässä säässä. Perjantaista tulee tämän kesän salamarikkain päivä.
Kuluvana kesänä maasalamoita on havaittu selvästi keskimääräistä vähemmän. Tähän mennessä salamarikkain päivä on ollut lauantai 4.7., jolloin maasalamoita havaittiin lähes 2500 kappaletta. Perjantaina maasalamoita on odotettavissa enemmän, kun säärintama ylittää Suomen. Rintamaan liittyy sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita.
Kuuroja voi esiintyä koko maassa, vähiten kuitenkin maan itäosassa. Niihin liittyvä vesisade voi ajoittain olla runsasta. Pirkanmaalta Itä-Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä ukkoseen voi liittyä varsin voimakkaita tuulenpuuskia, joissa tuulen nopeus voi ylittää hetkellisesti 20 m/s. Sade- ja ukkoskuurot kuitenkin liikkuvat varsin nopeasti, jolloin niiden vaikutukset jäävät paikallisesti lyhytaikaisiksi.
Torstaina aurinko paistoi monin paikoin ja lämpötila nousi lähes koko maassa käsivarren Lappia lukuun ottamatta yli 20 asteeseen. Hellerajakin eli 25.1 astetta ylittyi usealla paikkakunnalla. Maan itäosassa lämmöstä saadaan nauttia myös perjantaina, kun lämpötila kohoaa paikoin jopa 28 asteeseen. Lännessä sen sijaan säärintaman pyyhkäisyn jälkeen lämpötila jää 20 asteen tuntumaan. Viikonloppuna lämpötila on edelleen kesäisen lämmin, mutta hellelukemia mitataan enää paikoin idässä.
Eevi Silvennoinen
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologiArtikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat