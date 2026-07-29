Maksuton vesirokkorokote laajenee aikuisille elokuussa Kansallinen rokotusohjelma laajenee 1. elokuuta 2026 alkaen myös osaan aikuisista. Maksuttoman vesirokkorokotteen voivat saada henkilöt, joilla ei ole aiempaa suojaa tautia vastaan.

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Suomessa arvioidaan, että vain noin 1–3 prosenttia aikuisista ei ole sairastanut vesirokkoa. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Hyvinvointi Onni Puutio

Aikuiset saavat elokuun alusta lähtien maksuttoman vesirokkorokotteen osana kansallista rokotusohjelmaa, jos heillä ei ole aiemman sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan.

Muutos tulee voimaan 1. elokuuta 2026. Rokote kohdistuu kuitenkin vain pieneen osaan aikuisista, sillä lähes kaikki yli 50-vuotiaat ovat sairastaneet vesirokon lapsuudessa. Suomessa arvioidaan, että vain noin 1–3 prosenttia aikuisista ei ole sairastanut tautia.

Vesirokko on lapsilla yleensä lievä, mutta aikuisena sairastettuna se voi aiheuttaa vakavan taudinkuvan. Riski korostuu erityisesti raskaana olevilla sekä henkilöillä, joiden immuunipuolustus on heikentynyt. Myös vakavien komplikaatioiden riski kasvaa iän myötä.

Maksutonta rokotetta suositellaan etenkin henkilöille, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävää hoitoa tai lääkitystä, raskautta suunnitteleville, vuosina 2000–2005 syntyneille sekä terveydenhuollossa työskenteleville.

Rokotetta ei tarvita, jos henkilö on sairastanut vesirokon tai saanut aiemmin kaksi vesirokkorokotetta. Yli 50-vuotiaiden katsotaan yleensä olevan luonnollisesti suojassa tautia vastaan.

Vesirokkorokotuksen perussarja sisältää kaksi annosta, jotka annetaan vähintään kolmen kuukauden välein. Lapset saavat rokotteen jatkossakin osana kansallista rokotusohjelmaa neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa.

Keusoten rokotuspalveluissa vesirokkorokotukset annetaan ajanvarauksella. Tällä hetkellä vapaita aikoja on tarjolla noin kahden–kolmen kuukauden päähän.