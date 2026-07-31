Vaasassa kokeillaan maksutonta synnytystäKumppanin yöpyminen perhehuoneessa maksaa edelleen.
Synnyttäminen on maksutonta Vaasan keskussairaalassa 1. elokuuta alkaen. Aluevaltuuston päätöksellä synnyttäminen on maksutonta vuoden 2027 loppuun saakka.
”Ilmaiset synnytykset ovat herättäneet mielenkiintoa ainakin alueen pohjoisosissa raskaana olevien keskuudessa ja muutama on jo valinnut tulevaksi synnytyspaikaksi Vaasan ilmaisten synnytysten takia”, kertoo äitiys- ja ehkäisyneuvolan osastonhoitaja Marjaana Carlsson tiedotteessa.
Jos synnyttänyt perhe majoittuu perhehuoneessa, kumppanilta peritään maksua 40 euroa vuorokaudelta. Maksu sisältää vuoteen ja aterian.
Maksuttomuus koskee pelkästään hoitojaksoa, jolla vauva syntyy. Muut poliklinikkakäynnit ja hoitojaksot laskutetaan normaalisti.
Jos vauva tarvitsee hoitoa vastasyntyneiden tehovalvontaosastolla, peritään hoitopäivistä maksu.
Vaasan keskussairaala on saanut kansainvälisen vauvamyönteisen sairaalan -sertifikaatin. Lisäksi sinne valmistuu uudet synnytystilat vuoden loppuun mennessä.Artikkelin aiheet
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