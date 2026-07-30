Yle: Hailuodon lauttojen siirto odottaa poikkeuslupaa linnunpesien hävittämiseksi Finferries on hakenut poikkeuslupaa räystäspääskyn pesien siirtoon.

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Hailuodon silta valmistui, joten lauttaa ei enää tarvita siellä. Kuva: Pekka Fali

Uutiset | Liikenne Ulrika Eerola Hovio

Hailuodossa tarpeettomia lauttoja ei päästä vieläkään siirtämään Turkuun, kertoo Yle.

Ensin syynä oli lintujen pesintä, mutta nyt tyhjät pesät estävät lauttojen siirtämisen seuraavaan paikkaan.

Pesät ovat uhanalaisten räystäspääskyjen. Niiden pesien siirtäminen ja hävittäminen on kiellettyä rauhoituksen takia.

Räystäspääskyt voivat pesiä useana vuotena samassa pesässä.

Finferries on anonut poikkeuslupaa Lupa- ja valvontavirastolta pesien hävittämiseen.

”Tiedämme jo, että varsinainen pesintä on onnistunut ja päättynyt. Ihmettelyn aiheena vielä on se, käyttävätkö lentokykyiset poikaset vielä pesiä yöpymiseen”, kertoo Finferriesin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo Ylelle.

Lupa voisi tulla vielä tällä viikolla tai viimeistään ensi viikolla, ennakoi Mäkitalo.

Yle: Ensin syynä oli lintujen pesintä, nyt niiden tyhjät pesät – Hailuodon lauttoja ei vieläkään saada siirrettyä pois