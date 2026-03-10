Öljyn hinta laski alle 100 dollarin maanantain hintapiikin jälkeen Maanantain hintapiikin veroista ei olla hetkeen nähty.

Kuva: AFP / LEHTIKUVA

Öljyn hinta on laskenut eilisen hintapiikin jälkeen. Raakaöljyn Brent-laadun sekä Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinnat laskivat jälleen 90 dollarin alapuolelle varhain tiistaina Suomen aikaa.

Maanantaina öljyn hinta rikkoi 110 dollarin rajan ja hipoi hurjimmillaan 120 dollarin rajaa. WTI-öljyn hintapiikki oli niin terävä, ettei sen veroista ole nähty sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Ennen sodan syttymistä Lähi-idässä hinta pyöri noin 70 dollarissa barrelilta, joka on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

Raakaöljyn hinnat ovat nousseet siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin reilu viikko sitten. Tankkeriliikenne öljymarkkinoiden kannalta tärkeän Hormuzinsalmen läpi on keskeytynyt lähes kokonaan. Kapean salmen läpi kulki aiemmin noin viidesosa maailman öljystä.

Vaikka Iran ei ole virallisesti sulkenut salmea, Iranin vallankumouskaarti on varoittanut kulkemasta kyseistä vesiväylää pitkin. Se on myös tehnyt iskuja Persianlahdella oleviin tankkereihin.

Myös pörssit ovat elpyneet synkän markkinapäivän jälkeen. Aasiassa pörssit ovat avautuneet uuteen kauppapäivään nousussa.

Etelä-Koreassa Kospi-indeksi nousi yli viisi prosenttia, kun taas Japanissa Nikkei-indeksi oli yli kolmen prosenttia plussalla.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantain laskusuuntaisen kauppapäivän jälkeen plussalla.

Kaikki Wall Streetin laskussa viikkonsa avanneet pääindeksit kääntyivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kommenttien jälkeen nousuun. Trump sanoi hieman ennen Wall Streetin sulkeutumista julkaistussa CBS-yhtiön haastattelussa, että Iranin sota olisi käytännössä ohitse.

Teknologiapainotteinen Nasdaq päätti päivän 1,4 prosentin nousussa. Myös teollisuuspainotteinen Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 sulkeutuivat hieman plussan puolella.