Naton suuri harjoitus alkaa pohjoisessa, Suomen alueella on mukana tuhansia liittolaismaiden sotilaitaCold Response 26 kestää vajaat kaksi viikkoa.
Naton Cold Response 26 -sotaharjoitus alkaa tänään Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa. Norjan johtamaan vajaat kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu yhteensä 25 000 sotilasta 14:stä eri liittolaismaasta.
Harjoituksen tavoitteena on Puolustusvoimien mukaan Naton pohjoisen alueen vahvistaminen ja yhteinen operointi haastavissa olosuhteissa sekä liittolaisjoukkojen vastaanoton testaaminen.
Suomen alueella harjoituksessa on mukana 7 500 sotilasta, joista suomalaisia on vajaa puolet. Lisäksi Suomeen saapuu noin 4 000 sotilasta Ruotsista, Yhdysvalloista, Ranskasta, Italiasta ja Britanniasta.
