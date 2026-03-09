Myssyfarmi lopettaa toimintansa 20 vuoden jälkeen – loppuunmyynti menossaLopettamispäätöksen syynä on heikko kannattavuus.
Pöytyäläinen, villatuotteita myyvä Myssyfarmi ilmoitti helmikuussa lopettavansa toimintansa.
Yhtiöllä on nyt käynnissä loppuunmyynti, joka jatkuu niin pitkään, kun myytävää riittä. Syynä lopettamiseen on heikko kannattavuus.
“Vuosien varrella olemme onnistuneet liki kaikessa mihin olemme ryhtyneet, mutta lopulta emme saaneet volyymia nostettua tarpeeksi suureksi kannattavuuteen”, toimitusjohtaja Anna Rauhansuu sanoo tiedotteessa.
Myssyfarmi oy perustettiin vuonna 2017, mutta brändi ehti täyttää alkuvuodesta jo 20 vuotta.
Vuosien aikana yhtiö myi maailmalle yli 100 000 villamyssyä. Olennainen osa Myssyfarmia olivat villatuotteita neulovat myssymummot, joita oli parhaimmillaan yhtiön listoilla yli sata ja vielä lopettamishetkelläkin yli 70.
"Mummojen yhteisö on ehkä se hienoin asia, jonka olemme onnistuneet rakentamaan", Rauhansuu sanoo.
