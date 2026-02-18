Pesänhoitajalta karu arvio: Vähintään 15 000 asiakasta jäämässä ilman Askosta tai Sotkasta ostamaansa tuotettaKonkurssissa on jäänyt jumiin tämänhetkisen tiedon mukaan jopa lähes 20 000 asiakkaan tilauksia.
Asko- ja Sotka-huonekaluketjujen konkurssissa on jäänyt jumiin tämänhetkisen tiedon mukaan jopa lähes 20 000 asiakkaan tilauksia. Pesänhoitaja Tuomas Penttilä kertoo STT:lle, että vähintään 15 000 kuluttajavelkojaa ei tule saamaan ostamaansa tuotetta.
Kyse on asiakkaista, jotka ovat maksaneet tilaamansa tuotteen joko osittain tai kokonaan, mutta eivät ole saaneet tuotetta.
Jos tuote on erotettavissa kuuluvaksi ostajalle esimerkiksi tuotteeseen laitetun nimilapun perusteella, hän voi saada tuotteen. Penttilän mukaan tällaisia tapauksia on kuitenkin vain tuhannesta kahteen tuhanteen.
- Osaston luetuimmat