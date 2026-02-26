Lapin Kansa: Marjayhtiö Polaricaa syytetään ihmiskaupasta – tuomio odotettavissa kesän alussaSyyttäjät esittivät loppulausunnossaan ankarat rangaistusvaatimukset.
Marjayhtiö Polarican ihmiskauppaoikeudenkäyntiä on käyty tällä viikolla Lapin käräjäoikeudessa. Lapin Kansan mukaan vyyhdistä on odotettavissa tuomio kesän alussa.
Oikeuden puheenjohtajan Maija Mononen mukaan käräjäoikeus antaa tuomionsa arviolta kesäkuun alussa.
”Joka tapauksessa ennen kesälomia.”
Marja-alan yrittäjää Jukka Kristoa ja rekrytointiyrittäjää Kalyakorn "Durian" Phongphitia syytetään yhteensä 78:sta törkeästä ihmiskaupasta.
Jukka Kristo totesi Lapin käräjäoikeudessa, että rikosepäilyjen kohteeksi päätyminen on ollut järkytys.
” Koko prosessi on ollut järkytys. Me olemme yhtiönä olleet edelläkävijä.”
Syyttäjät esittivät loppulausunnossaan ankarat rangaistusvaatimukset.
Marjayrittäjä Jukka Kristolle vaaditaan vähintään kuuden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta ja yhtä pitkää liiketoimintakieltoa. Phongphitille vaaditaan vähintään viiden ja puolen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
