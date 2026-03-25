Ylistaron lukio ja Peräseinäjoen toimipiste lakkautetaan elokuussa Seinäjoen koulumuutosten ja talouden sopeutuksen vuoksi. Paikalliset järjestivät mielenosoituskulkueen. Aurora Mäki ja Aamu Rintamäki kokivat ratkaisun epätasa-arvoiseksi ja korostivat yksilöllisen opetuksen hyötyjä. Pia Kattelus-Kilpeläinen puolusti kouluja ja lasten oikeutta sivistykseen. Jukka O. Mattila piti kuntaliitoksia ja palveluiden poistumista uhkana paikallisille lukioille.

