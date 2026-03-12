Energiajärjestö IEA: Käsillä on historian suurin öljymarkkinoiden häiriöLaivaliikenne on lähes seisahtunut Hormuzinsalmessa, joka on maailman tärkeimpiä öljynkuljetuksen kauppareittejä.
Sota Lähi-idässä on aiheuttanut historian suurimman öljymarkkinoiden häiriön, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö IEA.
IEA:n mukaan raakaöljyä tuotetaan tällä hetkellä päivässä ainakin kahdeksan miljoonaa barrelia vähemmän kuin normaalisti. Lisäksi öljytuotteiden tuotanto on vähentynyt kahdella miljoonalla barrelilla päivässä.
Persianlahden öljyntuottajamaat ovat vähentäneet öljyntuotantoaan tuntuvasti Lähi-idän sodan alkamisen jälkeen. Laivaliikenne on lähes seisahtunut Hormuzinsalmessa, joka on maailman tärkeimpiä öljynkuljetuksen kauppareittejä.
