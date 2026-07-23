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”Kasvupiikki näkyy maatalousrahoituksessa” – OP Pohjolan tulos laski alkuvuonna
Alkuvuonna OP Pohjola sanoo myöntäneensä pk-yrityksille rahoitusta 19 prosenttia viime vuotta enemmän. Rahoitusta myönnettiin ympäri Suomea.
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Uutiset
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Yritykset
23.7.2026
14:52
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
OP Pohjola
maatalousrahoitus
yritysrahoitus
pk-yritys
tekoäly
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