IL: Öljyn hinta pomppasi – näkyy pian bensa-asemilla Öljymarkkina on nyt monin tavoin tiukempi kuin keväällä, koska varmuusvarastoja on käytetty ja ne ovat ehtyneet.

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Bensa kallistunee lähipäivinä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Talous Katja Lamminen

Öljyn hinta on korkeimmillaan sitten kesäkuun, kun Brent-raakaöljyn barrelihinta on noussut yli 90 dollariin.

Suomalaisille öljyn kallistuminen näkyy bensapumpuilla.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich kertoo Iltalehdelle, että muutos tulee näkymään jo lähipäivinä.

Von Gerichin mukaan bensasta ei kuitenkaan tule ainakaan vielä yhtä kallista kuin kevään kovimpina aikoina.

Öljymarkkina on nyt monin tavoin tiukempi kuin keväällä, koska varmuusvarastoja on käytetty ja ne ovat ehtyneet.

Lähi-idän sota on kiristänyt öljyn hintaa. Nyt uhaksi on noussut myös Iranin tukemien Jemenin huthikapinallisten ilmoitus Saudi-Arabian kautta kulkevien öljykuljetusten estämisestä.

”Jos tämä toteutuu, tässä on vielä enemmän riskitekijöitä kuin silloin, kun Lähi-idän sota alkoi.”

Von Gerichin mukaan pitkittyneen konfliktin todennäköisyys on kasvanut.

Iltalehti: Pian kallistuu bensa – Asiantuntija: Synkimmässä tilanteessa ”taivas on rajana”