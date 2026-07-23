Maastopalot ja hurjat helteet käristävät Etelä-Eurooppaa – kodeista paettu, pelastajia kuollutMaastopaloja vastaan taistellaan ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa.
Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa.
Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan taisteltiin keskiviikkona ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa.
Esimerkiksi Sisiliassa noin 6 000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Italian väestönsuojeluviraston edustajan mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja.
Sisilian aluehallinnon johtajan Renato Schifanin mukaan saarella paloi yhä noin 50 tulipaloa. Mantereen puolella sijaitsevalla eteläisellä Calabrian alueella puolestaan on kirjattu yli 160 tulipaloa.
Korkeasta lämpötilasta varoitetaan Sisilian lisäksi Sardinian saarella. Lisäksi alempiasteisia varoituksia helteestä on annettu muun muassa Etelä-Ranskassa, Espanjan ja Italian itäosissa, Kroatiassa, Unkarissa ja Serbiassa.
”Näimme ison mustan savupilven levittäytyneen taivaan poikki keskellä iltapäivää.”
Yhteensä kolme palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
Noin 12 000 ihmistä on paennut kotoaan Lounais-Ranskassa riehuvien maastopalojen takia, kertoo paikallinen viranomainen.
Bordeaux'ssa asuva Julie Leonard kertoi uutistoimisto AFP:lle tulleensa perheensä kanssa lähempänä rannikkoa sijaitsevalle Le Porgen alueelle, missä maastopalot ovat riehuneet.
”Näimme ison mustan savupilven levittäytyneen taivaan poikki keskellä iltapäivää”, hän kuvaili.
Tulipalon saattoi sytyttää metsän raivaamisessa käytetty kone.
Le Porgen pormestari Martial Zaninetti sanoi, että tulipalon saattoi sytyttää metsän raivaamisessa käytetty kone. Asiaa ei kuitenkaan ole virallisesti vahvistettu.
Toisaalla eteläisessä Ranskassa maastopalo riehui metsäisillä kukkuloilla ja pakotti satoja pakenemaan kodeistaan. Paloa oltiin kuitenkin viranomaisten mukaan saamassa keskiviikkona hallintaan.
Marseillen ja Nizzan läheisyydessä sijaitsevalla Varin alueella riehunut palo syttyi tiistaina ja levisi odottamattoman nopeaan tahtiin.
Espanjassa viranomaiset määräsivät useiden alueiden ihmisiä pakenemaan kodeistaan uhkaavan maastopalon takia keskiviikkona Madridin eteläpuolella Toledon kaupungin ympärillä.
Ihmisille lähetettiin puhelimitse ilmoitus hädästä, ja liikenne useilla valtateillä katkaistiin.
Myös Madridin pohjoispuolella levisi maastopalo, jonka kerrottiin tuhonneen 32 000 hehtaaria maastoa.Artikkelin aiheet
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