”Laitteessa syntyi sattumalta ilmiö, jota ei ollut aiemmin kohdattu” − suomalaisfirma kehitti mullistavan teknologianHappy Plant Protein hakee aktiivisesti kansainvälisiä kumppaneita. Uutta teknologiaa testataan seuraavaksi hollantilaisessa tuotantolaitoksessa.
Suomalainen ruokateknologiayritys Happy Plant Protein vauhdittaa kansainvälistä yhteistyötä ekstruusioprosessiin liittyvän uudenlaisen teknologian ympärillä.
”Kun nelisen vuotta sitten kehitimme VTT:llä uutta välipalatuotetta, laitteessa syntyi sattumalta ilmiö, jota ei ollut aiemmin kohdattu”, yrityksen toimitusjohtaja ja perustajajäsen Jari Karlsson kertoo.
”Huomasimme, että proteiini erottui heti omaksi ainesosakseen. Kehitimme tämän havainnon pohjalta kokonaan uudenlaisen kuivaerotteluteknologian. Siinä palkokasvi- tai viljajauhosta kyetään tekemään suoraan proteiinia vain yhdellä työvaiheella”, Karlsson taustoittaa.
”Käsissä on mullistava teknologia”, Karlsson väittää.
Kaksi vuotta sitten perustettiin Happy Plant Protein -yhtiö, jonka tavoitteena on kaupallistaa kyseinen VTT:llä löydetty teknologia. VTT on yritysten ja yhteiskunnan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani sekä yksi Euroopan johtavista teknologian tutkimusorganisaatioista.
Ekstruusio on prosessointimenetelmä, jossa hyödynnetään korkeita lämpötiloja ja kovaa hiertämistä. Ruokateollisuuden yleisesti käyttämillä ekstruusiolaitteilla tehdään tavanomaisesti useampia erillisiä käsittelyitä, joissa syntyy esimerkiksi muroja, pastaa ja erilaisia välipalatuotteita.
”Aikaisemmin, kun kasviproteiinia on erotettu raaka-aineesta, on jouduttu tekemään monia vaiheita. Nyt tarvitaan ainoastaan yksi vaihe kuivaekstruusioteknologialla.”
”Aikaisemmin, kun kasviproteiinia on erotettu raaka-aineesta, on jouduttu tekemään monia vaiheita. Nyt tarvitaan ainoastaan yksi vaihe kuivaekstruusioteknologialla.”
Jari Karlssonin mukaan Happy Plant Proteinin kehittämä uusi ekstruusioteknologia on herättänyt laajaa mielenkiintoa kansainvälisillä ruokateollisuusmarkkinoilla.
”Siinä on useita etuja. Ensinnäkin laitteet ovat huomattavasti aiempaa edullisempia ja nopeampia rakentaa. Toiseksi nykymallissa käytetään paljon kemikaaleja, joista pystytään luopumaan”, toimitusjohtaja sanoo.
”Kolmas merkittävä asia on, että nykyisellään suuri vedenkulutus saadaan vähennettyä murto-osaan edellisestä.”
”Tämä on myös Suomelle tärkeä hanke, jolla voidaan saada omaa huoltovarmuutta parannettua.”
Jarin Karlsson huomauttaa, että proteiinijalostusta ei tällä hetkellä tehdä lainkaan Suomessa.
”Tämä on myös Suomelle tärkeä hanke, jolla voidaan saada omaa huoltovarmuutta parannettua.”
Happy Plant Protein ja saksalainen elintarvikeraaka-aineiden jalostaja Crespel & Deiters ovat aloittaneet yhteistyön arvioidakseen suomalaisyrityksen patentoiman ekstruusioteknologian mahdollisuuksia kaupallisessa mittakaavassa Crespel & Deitersin Helmondin tuotantolaitoksella Alankomaissa.Artikkelin aiheet
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