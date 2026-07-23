EU-maat sopuun Venäjän pakotteista – Kreikalle poikkeuslupa venäläisen maakaasun kuljetukseen Unionin pakotteita kohdistetaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoa auttaviin aluksiin.

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Unionin pakotteita kohdistetaan Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on unionin 21. Venäjän vastainen pakotepaketti, josta väännettiin viikkoja.

Maat päättivät von der Leyenin mukaan jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta.

”Samalla kun Ukraina on saanut sotatoimiinsa vauhtia, pakotteemme jatkavat Venäjän sotaponnistelujen taloudellisten perustusten heikentämistä”, von der Leyen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

STT:n tietojen mukaan pakotepaketissa on enemmän yksittäisiä kohteita kuin koskaan ennen vuonna 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen.

Pakotteita kohdistetaan Venäjän finanssi- ja kryptosektoriin, ja pakotelistoille lisätään venäläisiä virkamiehiä. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoa auttaviin aluksiin.

”Ja otimme tärkeän askeleen kohti venäläisten taistelijoiden virallista kieltoa saapua EU:hun”, hän sanoo.

Kreikalle myönnettiin poikkeuslupa, jonka nojalla yksi sen laivayhtiöistä saa jatkaa venäläisen nesteytetyn maakaasun kuljetusta arktiselta alueelta.

Kreikka oli kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin.

Diplomaattilähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle, että kiistakapula saatiin sovittua, kun Kreikalle myönnettiin poikkeuslupa, jonka nojalla yksi sen laivayhtiöistä saa jatkaa venäläisen nesteytetyn maakaasun kuljetusta arktiselta alueelta.

Ukrainassa taistelleille venäläissotilaille ehdotettu viisumikielto ei selvinnyt pakotepaketin loppusuoralle. Diplomaattilähteiden mukaan EU-maat olivat kuitenkin viestineet valmiudesta vastaavan kiellon työstämiseen tulevaisuudessa.

Ranska ja Italia vastustivat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.

Ehdotus venäläisen kalan tuonnin asteittaisesta lopettamisesta on poistettu.

Seitsemän pakotepaketin valmisteluun osallistunutta henkilöä kertoi Politico-lehdelle ennen sopua, että useita paketin kohtia oli lievennetty tai poistettu kokonaan.

Esimerkiksi ehdotus venäläisen kalan tuonnin asteittaisesta lopettamisesta on poistettu.

Aiemmissa luonnoksissa oli myös pakotteita Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkkaa Kirilliä vastaan. Bulgaria kuitenkin sanoo estäneensä nämä pakotteet.

EU:n päätöksenteon pakotteista uskottiin helpottuvan sen jälkeen, kun Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban jätti tehtävänsä. Nyt, kun Unkari ei ole enää pakotteiden tiellä, monet muut EU-maat ovat yllättäen puolustaneet kansallisia intressejään avoimesti.

”On ollut yllätys ja pettymys, kuinka moni jäsenmaa on jarruttanut toimiaan”, sanoi europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja Ville Niinistö Politico-lehdelle keskiviikkona.

Pakotteet edellyttävät kaikkien 27 EU-maan yksimielistä hyväksyntää.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.