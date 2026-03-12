Suomessa ilmanlaatu on heikentynyt laajoilla alueilla – "Meillä on nyt monta samanaikaista ilmiötä käynnissä" Etelämpää Euroopasta kulkeutuu koko maahan lepän siitepölyä ja sen määrät voivat nousta korkeiksi maan etelä- ja keskiosissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan keskiviikkona mitattiin tämän vuoden korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmanlaatu on ollut Suomessa monin paikoin välttävä tällä viikolla.

Erityisesti pienhiukkasten pitoisuudet ovat tällä hetkellä korkeita. Ilmatieteen laitoksen mukaan keskiviikkona mitattiin tämän vuoden korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet Suomessa.

”Meillä on nyt monta samanaikaista ilmiötä käynnissä: Keski-Euroopasta kulkeutuu Suomeen pienhiukkasia, ja se vaikuttaa eniten heikentyneeseen ilmanlaatuun. Lisäksi katupölykausi on käynnistymässä, ja siitepölyjäkin kulkeutuu jo Suomeen”, sanoo tiedotteessa tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitokselta.

Tilanteen odotetaan pienhiukkasten osalta kuitenkin paranevan torstain jälkeen. Lähipäivinä voi kuitenkin esiintyä alueellisesti kohonneita pienhiukkaspitoisuuksia, Ilmatieteen laitos kertoi torstaina.

Katupölykausi on vasta alkamassa, joten tulevat sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi pölyn muodostumiseen. Poutainen, kuiva ja tuulinen sää pahentaa katupölytilannetta, ja sateet puolestaan puhdistavat ilmaa tehokkaasti.

Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan etelämpää Euroopasta kulkeutuu koko maahan lepän siitepölyä ja sen määrät voivat nousta korkeiksi maan etelä- ja keskiosissa. Lisäksi pähkinäpensaan siitepölyä saattaa kulkeutua maan etelä- ja keskiosiin.

Heikentynyt ilmanlaatu voi aiheuttaa terveyshaittoja etenkin ilmansaasteille herkille ihmisille.