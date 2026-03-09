Naton johtamisjärjestelmäyksikkö perustetaan RiihimäellePuolustusministeri sanoo valinneensa Riihimäen maanpuolustuksen kokonaisarvion perusteella.
Naton johtamisjärjestelmäyksikkö perustetaan Riihimäelle, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa. Yksikön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Siellä tulee työskentelemään noin 60 henkilöä.
Häkkäsen mukaan yksikön sijoittaminen Riihimäelle vahvistaa Naton kykyä puolustaa Suomea ja koko liittokunnan pohjoista aluetta. Häkkänen sanoo valinneensa Riihimäen maanpuolustuksen kokonaisarvion perusteella.
