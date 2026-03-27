Miehille ollaan sallimassa pitkät hiukset Puolustusvoimissa Jatkossa sotilasta ei voisi käskeä ajamaan siilitukkaa tai kaljua, eikä hiusten pituutta rajoitettaisi, mutta pitkät hiukset eivät edelleenkään saisi olla vapaina.

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa.

Varusmiesliitto suhtautuu miesten pitkiin hiuksiin puolustusvoimissa maltillisen myönteisesti, kertoo liiton puheenjohtaja Mats Uotila.

Puolustusvoimat on sallimassa miehille pitkät hiukset, kertoi MTV:n uutiset torstaina. MTV:n uutisten mukaan muutosesitys on parhaillaan lausuntokierroksella muun muassa reserviläisjärjestöillä.

”Jos palvelus sujuu pidemmillä hiuksilla myös naisilta, niin miksei miehille voitaisiin sallia pidempiä hiuksia näillä samoilla säännöillä”, Uotila sanoo.

Puolustusvoimista kerrotaan STT:lle, että muutos koskisi myös ammattisotilaita ja kriisinhallintatehtäviin osallistuvia.

Uotilan mukaan pitkät hiukset on sallittu miehille puolustusvoimissa esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa.

”En näkisi, että koituisi haittaa siitä, että siirryttäisiin tähän malliin, joka toimii monessa muussa maassa.”

Eduskunnan oikeusasiamies kirjoitti ratkaisussaan vuonna 2019, että on jossain määrin kysymyksenalaista, voiko samoissa sotilastehtävissä toimiville asettaa edelleen erilaisia ulkonäkövaatimuksia. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu antoi vuonna 2023 lausunnon, jonka mukaan perusteita miesten ja naisten asettamiselle sukupuolen perusteella eri asemaan ei enää ole, koska Pääesikunta katsoi itsekin, että nykyisiä määräyksiä voisi yhdenmukaistaa.

Siitä, kuinka hiukset on Puolustusvoimissa pidettävä, kerrotaan yleisessä palvelusohjesäännössä. Esimerkkikuvien mukaan miehellä oltava siistit, lyhyet hiukset, joilla voi kuitenkin olla mittaa muutama sentti. Naisten taas on pidettävä hiukset siistillä nutturalla tai sidotulla letillä päätä myöten.

Puolustusvoimista kerrotaan, että jatkossa sotilasta ei voisi käskeä ajamaan siilitukkaa tai kaljua, eikä hiusten pituutta rajoitettaisi, mutta pitkät hiukset eivät edelleenkään saisi olla vapaina. Niskan pitäisi jäädä paljaaksi ja korvien kokonaan näkyviin. Erikoisemmat, huomiota herättävät hiusmallit, kuten irokeesi tai erilaiset hiuskuviot eivät olisi sallittuja, palvelusohjesäännön luonnoksessa lukee.

Palvelusturvallisuuden vuoksi hiusten on mahduttava päähineen ja suojavarusteiden alle, eivätkä hiukset saa vaikuttaa suojavarusteiden toimintaan.

Siitä, voisiko sotilashenkilöstöllä olla esimerkiksi pitkä parta, ei ole tässä vaiheessa linjattu. Nykyisessä ohjeessa parta ja viikset on kielletty, ja kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu.

Muutos on tarkoitus saada kokeilukäyttöön heinäkuun saapumiserästä alkaen. Päätös asiasta tehdään erikseen, Puolustusvoimista kerrotaan. Puolustusvoimat ei antanut aiheesta haastattelua STT:lle.

”Puolustusvoimissakin voidaan tehdä muutoksia silloin, kun se on perusteltua.”

Varusmiesliiton Uotilan mukaan liitossa ja Puolustusvoimissa työskentelevien kesken on käyty jonkin verran keskustelua hiuspolitiikan muutoksesta.

”Tässä ollut äänenpainoja suuntaan ja toiseen. Ymmärrän sen, että osa korostaa pitkiä perinteitä. Mutta ajattelisin näin, että ihmisillä asenteet ja odotukset muuttuvat, ja Puolustusvoimissakin voidaan tehdä muutoksia silloin, kun se on perusteltua.”

Uotila sanoo ymmärtävänsä sen, että hiusten leikkaamiselle armeijaan lähdettäessä on pitkät perinteet.

”Omana varusmiesaikanani meillä oli yksikössä perinne, että aina valapäivää varten ajeltiin kalju, ja itsekin sellaisen höyläkaljun ajelin.”

Hänen mukaansa myös turvallisuusnäkökulma on tärkeä.

”Siellä ei voi tukka ihan miten tahansa hulmuta.”