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EK:n Pakarinen: Tästä syystä Suomen talous saattaa kasvaa odotettua nopeammin
EK:n johtajan mukaan taloustilanne on alkuvuonna vahvistunut ja Suomen talous voi yltää jo tänä vuonna selvästi ennusteita nopeampaan kasvuun.
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Uutiset
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Talous
20.7.2026
05:00
Ulrika Eerola Hovio
Artikkelin aiheet
Suomen talous
talouskasvu
teollisuus
työllisyys
rakentaminen
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