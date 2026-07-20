Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Yhdysvallat julisti hätätilan lannoitteiden takia — Trump perui itse asettamiaan tulleja
Tilaajalle | Raision ex-toimitusjohtaja visioi: Suomi irtautuisi ammoniakin tuonnista Venäjältä vain kahden Hailuodon sillan hinnalla
Teollisuuden tilaus- ja tuotantomäärät ovat kasvussa.

EK:n Pakarinen: Tästä syystä Suomen talous saattaa kasvaa odotettua nopeammin

EK:n johtajan mukaan taloustilanne on alkuvuonna vahvistunut ja Suomen talous voi yltää jo tänä vuonna selvästi ennusteita nopeampaan kasvuun.
Tilaajalle
Uutiset|Talous
20.7.202605:00
Ulrika Eerola Hovio
Artikkelin aiheet