Vähittäiskaupan myynti kasvaa, mutta työpaikkojen määrä väheneeKaupan liitto ennustaa myynnin kasvavan tänä ja ensi vuonna yli kahden prosentin vuosivauhtia.
Vähittäiskauppa on kääntynyt kasvuun pitkän heikon jakson jälkeen, mutta kaupan alan työllisyys jatkaa laskuaan, kertoo Kaupan liitto.
Viime vuonna kaupan alalta hävisi yhteensä noin 10 000 työpaikkaa, joista 8 000 vähittäiskaupasta. Alkuvuoden aikana kaupasta katosi noin 5 000 työllistä.
Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan myynnin kasvavan tänä ja ensi vuonna yli kahden prosentin vuosivauhtia.
Se ei kuitenkaan liiton mukaan tuo viime vuosina kadonneita työpaikkoja takaisin.
Ennakkotietojen mukaan vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi tammi–kesäkuussa 3,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kaupan kasvu alkoi viime vuoden syyskuussa, ja liiton mukaan koko vuoden kasvuksi muodostuu noin 2,5 prosenttia.
Vähittäiskaupassa nopeinta kasvu on ollut tavaratalo- ja hypermarketkaupassa sekä sisustuskaupassa.
Kasvusta huolimatta työllisyys ei ole seurannut mukana.
Kaupan liiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mukaan vähittäiskaupan työllisyyden lievä kasvu on tullut yrittäjien ja näiden perheenjäsenten tekemästä työstä. Samanaikaisesti palkansaajien määrä on edelleen vähentynyt.
Kauppa on yksityisen sektorin ylivoimaisesti suurin työllistäjä.
Kaupan liiton mukaan yritykset ovat edelleen varovaisia omissa rekrytoinneissaan eivätkä halua lisätä henkilöstöään ennen kuin myynnin kasvu näyttää pysyvältä.
Kauppa on yksityisen sektorin ylivoimaisesti suurin työllistäjä. Ala työllistää edelleen lähes 270 000 henkilöä, vaikka työntekijöiden määrä alalla on laskenut pitkään.
Vähittäiskaupan työllisyys on ollut laskevalla uralla jo yli vuosikymmenen. Vuoteen 2015 verrattuna vähittäiskaupasta on kadonnut noin 19 000 työpaikkaa, joista lähes puolet viime vuoden aikana.
Samalla halpakauppa on kasvanut muuta vähittäiskauppaa nopeammin.
Syynä työpaikkojen katoamiseen ovat muun muassa kustannuspaineet ja kansainvälinen kilpailu. Digitalisaatio, automaatio ja tekoäly vähentävät työvoiman tarvetta erityisesti suorittavissa tehtävissä.
Kaupan liiton mielestä poliittisilla päätöksillä voidaan hidastaa ja estää uusien työpaikkojen häviämistä.Artikkelin aiheet
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