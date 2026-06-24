Tilastokeskus: Työttömien määrä suurimmillaan 2000-luvullaYritykset siirtävät rekrytointipäätöksiä eteenpäin, ekonomisti sanoo.
Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus.
Työttömiä 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998.
Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa 75,2 prosenttia.
Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus.
Työttömien määrässä näkyy myös se, että monet valmistuneet ovat aloittaneet työnhaun.
”Vuoden korkeimmat työttömyysluvut mitataan työvoimatutkimuksessa tyypillisesti juuri toukokuussa, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet ryhtyvät työnhakuun”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka sanoo tiedotteessa.
15–24-vuotiaita työttömiä oli toukokuussa yli 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo kommentissaan, että työttömyys kasvaa, vaikka talous on ollut lievässä kasvussa jo viime vuodesta lähtien.
”Heikko työllisyystilanne ja viimeaikaiset geopoliittiset epävarmuudet sumentavat yritysten näkymiä ja siirtävät rekrytointipäätöksiä eteenpäin”, Malinen selittää tilannetta.
Tilastokeskus kertoo, että 15–74-vuotiaita työttömiä oli toukokuussa 68 000 enemmän kuin vuosi sitten.
”Työmarkkinoiden reagoidessa talouden käänteisiin viiveellä, odotettavissa voi lähikuukausina olla vielä nykyistä heikompia lukuja”, Malinen sanoo.Artikkelin aiheet
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