Puolustusministeriö: Droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan. Droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu.

Jaa Kuuntele

Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella, kertoo puolustusministeriö. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi Virolahden alueella lähellä rajaa Venäjän suuntaan.

Puolustusministeriö kertoo, että droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Drooni ei ole enää Suomen ilmatilassa.

Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tutkinnan edetessä.

Ukraina iski kymmenillä drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta.